Portero del Morelia destapa amenazas de los directivos de la Liga MX por el ascenso y descenso

Humo negro y bastante espeso comenzó a salir de los escritorios de la Federación Mexicana de Futbol tras las polémicas declaraciones de Roberto Galán, el portero español del Atlético Morelia, quien denunció amenazas reales de rescisión de contrato por alzar la voz en el mismísimo Senado de la República.

El guardameta ibérico destapó la cloaca en una mesa de trabajo organizada por los legisladores, donde aseguró que ha charlado con capitanes de la Liga de Expansión MX y figuras de Primera División que viven con pavor.

“Promovemos un sistema de competencia completamente mediocre”



Vaya palabras de Roberto Galán, portero del Atlético Morelia ayer en el Senado.



El fútbol mexicano necesita Ascenso y descenso. pic.twitter.com/rt2soErxce — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 22, 2026

“La verdad es que estamos solos, nos hemos dado cuenta. He tenido el placer de hablar con muchos jugadores, pero tienen miedo; los jugadores tienen miedo a hablar por represalias”, soltó el cancerbero purépecha ante las autoridades.

Galán lamentó profundamente que en el futbol de nuestro país se viva bajo la ley del silencio, un sistema donde los hilos son manejados por la gente de pantalón largo mediante llamadas de advertencia.

Sillas vacías en el Senado

El guardameta se metió de lleno a una lucha que por momentos parece estéril debido al nulo interés mostrado por los altos mandos de las oficinas de Toluca, quienes aplicaron el clásico “ahí se ven”.

Tanto el comisionado de la FMF como el presidente de la Liga MX ignoraron olímpicamente la invitación formal al foro, dejando plantados a los ponentes que buscaban entender el lado empresarial de abolir el descenso.

Sin dar nombres propios, el europeo llevó los reflectores hacia la comarca lagunera y el entorno de Santos Laguna, señalando las decisiones que sepultaron por completo la justicia deportiva en el reglamento.

Un futbol que premia la mediocridad

“Promueven un sistema de competencia completamente mediocre. Tenemos equipos que hasta la jornada 7 en la Liga MX no habían ganado un solo partido; eso sí, ponían la canción de la esperanza”, atizó con ironía el arquero.

? TREMENDO DARDO A SANTOS Y A LA LIGA MX



Durante el conversatorio en el Senado, Roberto Galán de Morales, futbolista del Atlético Morelia, criticó el sistema de competencia de la Liga MX.



El español calificó el formato de "mediocre" y exhibió a clubes como Santos. ??? pic.twitter.com/V6tHktB5UU — La Octava Sports (@laoctavasports) September 21, 2026

Para el futbolista extranjero resulta incomprensible el manejo financiero y deportivo que se le da al balompié azteca, donde la competencia real ha pasado a tercer término para proteger carteras.

“Al futbolista se le hace menos porque es muy fácil callarlo; si quieres hablar, no vuelves a jugar o te dicen ‘te rompemos tu contrato’. Son amenazas reales que existen en el futbol mexicano”, confesó.

Con el enemigo en casa

El guardameta del Morelia no se guardó nada y también le pegó con todo a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, señalando directamente a su presidente Álvaro Ortiz por dejarlos desamparados.

Acusó que la AMFPro se ha olvidado por completo de los planteles de las divisiones inferiores que buscan revertir el candado al ascenso, una polémica medida sellada definitivamente tras el Mundial 2026.

“Hemos intentado acercarnos a Álvaro Ortiz, pero no hay respuesta. La Asociación debería ayudarnos y no solo representar a los de Primera División; es más divertido representarlos a ellos que a los de abajo”, sentenció.

"Es necesario (ascenso y descenso), si no promovemos un sistema de competencia mediocre. Había equipos en Liga MX que hasta la Jornada 7 no habían ganado un solo partido. Mando un mensaje a los senadores. Podemos hacer historia juntos".



? Roberto Galán de Morales, jugador del? pic.twitter.com/aRhzcDrepW — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 21, 2026

La abismal diferencia con el viejo continente

Para cerrar su participación en el foro denominado “Fuera de Lugar”, Galán contrastó la triste realidad del gremio en México con el poderío y la independencia que se vive en las canchas de España.

“Allá tenemos la AFE. Si algo así pasa, se quema el futbol en España porque la Asociación tiene verdadera fuerza y es independiente de la federación”, explicó el meta para dejar en evidencia la gestión local.

Finalmente, el jugador dejó una dura reflexión sobre el vacío en el recinto legislativo, asegurando que los directivos le apuestan al olvido y a que se calmen las aguas, tal como ha funcionado históricamente.

Seguir leyendo:

– Cinco equipos de Expansión ignoran las presiones de la FMF y buscan el ascenso en el TAS

-Los equipos de la Liga de Expansión no bajan los brazos y mantienen viva la lucha por el ascenso

– La FMF y la Liga MX presentan el plan para 2027 que vuelve a congelar el ascenso







