José Paradela enciende las alarmas en Cruz Azul antes del esperado duelo frente a Pumas

Los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi, junto con el mexicano Amaury García, son las tres dolorosas dudas que sacuden el campamento de Cruz Azul para el esperado duelo dominical ante Pumas en el Olímpico Universitario. La escuadra felina buscará a como dé lugar cobrarse la dolorosa afrenta de la gran final pasada.



La tercia de ases celestes se encuentra entre algodones debido a traicioneras molestias físicas. Tal es el caso de Paradela, quien encendió las alarmas en el amistoso contra LA Galaxy por un problema muscular. Afortunadamente, el asunto no pasó de un simple pinchazo que podría solucionarse con dosificación de cargas.

PARADELA ?? NO JUGARÍA ANTE PUMAS.



? Dura baja para la máquina ? ?, pero no todo son malas noticias. #CruzAzul



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Por su parte, Carlos Rotondi y Amaury García siguen sudando la gota gorda en su rehabilitación. Ambos elementos se perdieron la gira por Estados Unidos ante América y el Galaxy, pero el cuerpo técnico espera tenerlos afinados y listos justo para la reanudación del Apertura tras el parón de la fecha FIFA.



La hipotética ausencia de José Paradela representaría un tremendo dolor de cabeza para el esquema del bajón cementero. El argentino es el cerebro ofensivo del equipo, sumando cinco asistencias en el certamen. Su presencia es vital frente a un rival herido que busca desesperadamente un bálsamo para sus penas.



El exjugador de Necaxa es el quinto hombre de hierro de la institución con más minutos en la cancha. Solo se encuentra por detrás de inamovibles como Carlos Rodríguez, Jesús Orozco, Omar Campos y Willer Ditta. Recuperar a estos tres guerreros es prioritario para conformar un cuadro de verdadero respeto.



Hasta este momento, Cruz Azul marcha en el séptimo escalón de la competencia general con dieciséis unidades. La Máquina se encuentra escoltando de cerca el paso de escuadras como Atlas, León, Querétaro, Guadalajara, América y Toluca en una campaña salvaje donde no hay margen para parpadear.



El bache es evidente, pues los cementeros arrastran una racha de tres enfrentamientos consecutivos sin conocer la victoria. Todo comenzó después de despachar al América en un espectacular clásico de cuatro por tres que paradójicamente cortó el vuelo celeste, cosechando caídas ante Inter Miami, Monterrey y un amargo empate con Toluca.

¿QUÉ PASA CON PARADELA? ?



El argentino presenta una sobrecarga muscular tras el partido ante LA Galaxy, pero hay buenas noticias: tiene altas posibilidades de llegar al duelo contra Pumas. ?? pic.twitter.com/GopBQTJhF2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 7, 2026



La buena noticia para la causa celeste es que Pumas tampoco canta mal las rancheras y vive su propia pesadilla tras ligar descalabros con Chivas y San Luis más una igualada ante Atlas. El Pedregal está bajo fuego cruzado y ya se rumorea que el puesto del estratega argentino Esteban Solari pende de un hilo.

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