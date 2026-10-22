Cruz Azul vence a Pachuca y escala al tercer lugar general del torneo Apertura 2026

Todo parece indicar que el actual campeón de la Liga MX, el Cruz Azul, dejó atrás los momentos dubitativos y empieza una defensa de su título con autoridad al sumar la segunda victoria consecutiva que le permite acercarse a 4 puntos del líder América y empatar a Chivas en el subliderato.

Después del 5-0 que le endilgó a FC Juárez el pasado sábado, ahora se situó en la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentar a un Pachuca inestable, pero no por eso peligroso y dispuesto a vender la derrota con creces sobre el terreno de juego y al final se llevó los tres puntos con el 1-2.

Así, Cruz Azul, con nuevos movimientos en su alineación y sin José Paradela, Willer Ditta, Kevin Mier, Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere en la cancha, mostró su verdadero músculo de actuales campeones del balompié nacional.

Esta victoria les permitirá encarar los duelos que les restan contra Querétaro, León, Tigres y Chivas con aspiraciones de éxito absoluto, demostrando que la plantilla que comanda el director técnico celeste Joel Huiqui tiene plantel de sobra para competirle a cualquiera.

El festín de los visitantes arrancó muy temprano en el cronómetro cuando apenas se disputaba el minuto 13 del primer tiempo por conducto del atacante uruguayo Gabriel Fernández, quien no perdonó frente al arco al mandar a guardar el esférico tras una espectacular asistencia servida por Alan Mozo.

La alegría de la marea azul no duró mucho tiempo debido a que los pupilos de Benjamín Mora adelantaron las líneas de inmediato y consiguieron emparejar los cartones al minuto 20 por medio de Francisco Venegas a pase de Rodolfo Pizarro, un balde de agua fría que encendió las alarmas.

Para la parte complementaria, Joel Huiqui movió sus piezas en el tablero de ajedrez y mandó a la cancha al juvenil Andrés Montaño, quien se vistió con la capa de héroe y demostró que está listo para las grandes citas cada que recibe la confianza del cuerpo técnico cementero.

La recompensa de oro para los de la noria llegó al minuto 79 del tiempo corrido cuando el silbante central Daniel Quintero decretó una pena máxima que el propio Montaño cobró con un frío descaro desde los 11 pasos para poner el 1-2 definitivo en la pizarra que hizo estallar en júbilo.

El conjunto de Pachuca vendió cara la derrota en los minutos finales del cotejo y el experimentado ariete venezolano Salomón Rondón logró perforar las redes con un fiero testarazo, pero el grito de gol se ahogó en las tribunas hidalguenses al ser invalidada la jugada por un claro fuera de lugar.

Todavía en el último suspiro del encuentro, el arquero celeste Andrés Gudiño se tuvo que emplear a fondo con una soberbia atajada milagrosa en la línea, asegurando una victoria que buscarán prolongar este domingo cuando visiten a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

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