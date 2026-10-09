La Rebel amenaza con desatar la violencia contra Cruz Azul en el Olímpico Universitario

La Rebel lanzó una violenta amenaza contra la afición de Cruz Azul a pocas horas del Clásico Capitalino. El temido grupo de animación de los Pumas encendió las alarmas con un peligroso mensaje que promete desatar el caos en Ciudad Universitaria.

La barra auriazul reaccionó con furia tras las constantes burlas de la Sangre Azul en las redes sociales. Los hinchas celestes presumieron con todo su reciente dominio en el Olímpico Universitario rumbo al duelo de la jornada 11 del balompié nacional.

FUERTE MENSAJE



La Rebel publicó este mensaje en redes a unos día del Pumas vs Cruz Azul:



'Lo que les espera a los Chemos será legendario' pic.twitter.com/MYheiQwuuD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 9, 2026

La Máquina impuso condiciones en el Pedregal durante el 2025 al sellar una racha histórica de 23 partidos sin conocer la derrota. Por si fuera poco, el conjunto cementero dio la vuelta olímpica en esa cancha tras conquistar la Concachampions 2025 y el Clausura 2026.

Ante el orgullo herido, la famosa agrupación del conjunto de la UNAM publicó una advertencia de miedo en su plataforma digital. Los barristas universitarios amenazaron con superar la tragedia del Corregidora si los seguidores celestes se aparecen con la playera azul.

El recado de La Rebel advierte de forma directa que lo que les espera a los cementeros será una auténtica pesadilla. El grupo de animación lanzó una primera llamada exigiendo a los rivales que asistan disfrazados para evitar consecuencias.

La polémica publicación provocó una ola de reacciones encontradas entre los propios seguidores del cuadro de la máxima casa de estudios. Muchos cibernautas exigieron frenar la hostilidad y mantener la pasión estrictamente dentro del rectángulo verde.

Ya andan los pendejitos de la Rebel amenazando a la afición de Cruz Azul que irá a C.U.



No van a superar nunca que la Máquina haya levantado la décima en su propio estadio olor a miados. De lejos la barra más asquerosa de toda la liga. Pobres pendejos. pic.twitter.com/O5pL3COoQv — Rhevolver (@Rhevolver) October 9, 2026

Varios aficionados auriazules reprobaron el tono bélico de La Rebel al considerarlo sumamente peligroso e innecesario. La fanaticada pacífica teme que el ambiente en las inmediaciones del inmueble del Pedregal escale a niveles de violencia extrema.

La histórica rivalidad entre ambas instituciones se encuentra al rojo vivo por los vibrantes antecedentes en las liguillas recientes. El choque entre celestes y universitarios se convirtió en un partido de alto riesgo para las corporaciones policiales de la capital.

Encima, Antonio Nieto recién expuso la infiltración de la Unión Tepito en La Rebel de Pumas.



Con amenazas como las hechas a la afición de Cruz Azul este domingo, el riesgo es mayúsculo: https://t.co/TsAWh1FlYZ — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) October 9, 2026

La Sangre Azul también aportó su dosis de gasolina para calentar el compromiso con un polémico material audiovisual. Los barristas cruzazulinos compartieron un video burlándose de los 15 años de sequía que arrastra el cuadro de la UNAM en la Liga MX.

Los fanáticos de La Máquina se mofaron de los felinos vistiéndose de quinceañeras en las afueras del recinto de Ciudad Universitaria. Hasta el momento, la directiva del conjunto del Pedregal no se ha pronunciado sobre las alarmantes amenazas de su tribuna.

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