El grupo de animación de Cruz Azul se burla de los 15 años de sequía de los Pumas



Vestidos de manteles largos y con un toque de crueldad absoluta, los integrantes de la porra Sangre Azul, seguidores del Cruz Azul, encendieron las plataformas digitales al lanzar una mofa que trató de humillar a los felinos, caracterizados como quinceañeras para recordarles a los Pumas de la UNAM su dolorosa sequía de 15 años sin levantar un título de la Liga MX, una provocación que dinamitó el ambiente previo al choque de este domingo.



Los barristas celestes aprovecharon el parón de la fecha FIFA para tapizar las redes sociales con un video donde aparecen portando máscaras del futbolista argentino Carlos Rotondi, quien fuera la gran figura en aquella final del Clausura 2026 donde el conjunto cementero dio una espectacular vuelta olímpica en el propio Estadio Olímpico Universitario, una afrenta que la fanaticada del Pedregal todavía tiene clavada en el orgullo.

No renovaron el contrato de “su” estadio y el destino nos hizo volver para hacerlo nuestro. ??

Dos vueltas olímpicas después? creo que ya se puede decir: TU CASA ES MI CASA. ?

“Felices XV, Pumas” #LaSangreAzulNA #FelicesXVaños pic.twitter.com/UsmxgjV1ok — Sangre Azul N.A. Oficial (@SangreAzulNA) October 8, 2026



La polémica dedicatoria del grupo de animación cementero no se guardó absolutamente nada al acompañar las imágenes con la polémica frase de “tu casa es mi casa”, un dardo envenenado que hace alusión directa a los 2 campeonatos que la escuadra de la Noria ha terminado celebrando sobre el césped de Ciudad Universitaria, recordándoles de paso que el destino los hizo volver a un inmueble que pretenden conquistar de nueva cuenta.

Coming soon ?……….. pic.twitter.com/x5o8ao6He3 — Sangre Azul N.A. Oficial (@SangreAzulNA) October 8, 2026



Esta ruidosa guerra de declaraciones en las redes sociales camina en un sentido totalmente opuesto a la postura que han adoptado los futbolistas y los cuerpos técnicos de ambas instituciones, quienes a lo largo de la semana han buscado calmar las aguas y bajarle los decibeles a la rivalidad, apostando por discursos mucho más institucionales para evitar que la pasión se desborde fuera de los límites de la cancha.

Ya estamos en la?.. pic.twitter.com/q7TrrvsfF8 — Sangre Azul N.A. Oficial (@SangreAzulNA) October 8, 2026



El esperado nuevo capítulo de esta encarnizada rivalidad se escribirá este fin de semana sobre el terreno de juego, donde la urgencia de los felinos comandados por el director técnico Esteban Solari chocará de frente ante el poderío de la Máquina que hoy dirige de forma oficial el timonel Joel Huiqui, un estratega que busca mantener el vuelo ascendente de sus muchachos para asegurar los puestos de privilegio.

A la quinceañera y sus chambelanes les informamos que esta es la?? pic.twitter.com/1r7Kf6K4X0 — Sangre Azul N.A. Oficial (@SangreAzulNA) October 8, 2026



La preventa de las localidades para este choque de trenes continúa marchando a un ritmo vertiginoso en las taquillas y los sistemas digitales de la República Mexicana, por lo que se pronostica un lleno total en las gradas del Olímpico Universitario, garantizando una importante presencia de seguidores de ambas escuadras que protagonizarán su propio duelo de cantos en las tribunas del Pedregal.

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