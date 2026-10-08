Pumas alista unas espectaculares bodas de oro para homenajear el debut de Hugo Sánchez

El histórico delantero mexicano Hugo Sánchez volverá a pisar el césped de sus grandes amores para recibir un majestuoso homenaje por parte de la directiva de los Pumas de la UNAM, ya que la institución del Pedregal prepara con bombo y platillo la celebración de sus bodas de oro en el balompié nacional, conmemorando 50 años de aquella mítica tarde en que el canterano más brillante del país comenzó a escribir su leyenda.



La directiva azul y oro aprovechó los micrófonos para extender una invitación formal al Pentapichichi, buscando que el hoy analista de televisión reciba el calor de su afición el próximo 24 de octubre, una fecha muy significativa, puesto que el tributo se llevará a cabo sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el marco de la Jornada 14 del Torneo Apertura, justo cuando la escuadra felina reciba la visita de los Tigres de la UANL.

CELEBRAN A SU MÁXIMA FIGURA



Pumas prepara celebración de 'oro' al Niño de Oro, Hugo Sánchez, a 50 años de su debuthttps://t.co/53c5WffYIX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 8, 2026



El destino del balompié quiso que el rival para esta fiesta de gala sea el mismo cuadro regiomontano ante el cual Hugol realizó su debut profesional el 23 de octubre de 1976 con apenas 18 años de edad, ingresando de cambio bajo la tutela del director técnico húngaro Jorge Marik, en una tarde inolvidable donde el conjunto capitalino asaltó el Estadio Universitario para llevarse una valiosa victoria por la mínima diferencia.



Aquella primera etapa del Niño de Oro en Ciudad Universitaria resultó un auténtico poema para los libros del deporte nacional, registrando su primer grito de gol oficial el 27 de marzo de 1977 en un Clásico Capitalino frente al América sobre la cancha del Estadio Azteca, rompiendo las redes de las Águilas para inaugurar una de las cuotas goleadoras más monstruosas e implacables del balompié mundial.



El paso del ariete azteca antes de dar el salto al Viejo Continente dejó un legado imborrable en las vitrinas de la UNAM, sumando 2 títulos de Liga en las campañas 1976-77 y 1980-81, además de amarrar un liderato de goleo individual en el certamen 1978-79 al compartir la corona con el legendario Evanivaldo Castro Cabinho, un registro dorado que le sirvió de vitrina para emigrar hacia las filas del Atlético de Madrid y primordialmente del Real Madrid.

?? PUMAS ALISTA UN HOMENAJE PARA HUGO SÁNCHEZ



Según Gabo Guzmán, el club planea reconocerlo el 24 de octubre, ante Tigres, por los 50 años de su debut. ??? pic.twitter.com/gbMLfz4IOM — Bolavip México (@BolavipMex) October 8, 2026



La conmemoración que adelantaron los reportes hará total justicia a una de las figuras más influyentes del deporte nacional, quien consiguiera la gloria absoluta con la playera universitaria tanto en su faceta de romperredes como en su etapa desde el banquillo, donde guio a la institución a conseguir el histórico bicampeonato del 2004, consolidándose para miles de aficionados como el atleta más grande de la historia en el país.

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