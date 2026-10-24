Cristian Castro y Chicharito Hernández rompen el internet con un palomazo de José José

El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández sacudió las redes sociales al protagonizar un inesperado y divertido video junto al cantante Cristian Castro interpretando a capella el emblemático tema Volcán del legendario José José.

El Gallito Feliz aprovechó el encuentro para armar un dueto improvisado que de inmediato se volvió viral, demostrando que el heredero de Verónica Castro mantiene una voz privilegiada mientras ponía a cantar los coros al histórico exseleccionado nacional entre risas y carcajadas.

¡UN DUETO QUE NADIE SE ESPERABA EN DALLAS!



? #VIDEO Antes de su presentación en Dallas, el cantante mexicano Cristian Castro compartió el momento en que cantó el tema "Volcán apagado", un éxito emblemático de José José, junto a Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de? pic.twitter.com/7LyBCN6CFf — CódigoQro (@CodigoQro) October 25, 2026

La joya audiovisual que inundó las plataformas digitales captó el momento exacto en el que el intérprete de Por amarte así desafió el talento musical del atacante tapatío durante los segundos más intensos de la melodía.

Castro llegó al momento cumbre de la pieza y le abrió paso de forma caballerosa al futbolista de Chivas para que entonara con singular alegría el conocido verso que inmortalizó al Príncipe de la Canción en el gusto colectivo de los mexicanos.

“Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado”, entonaron ambas figuras mexicanas antes de fundirse en un amistoso y efusivo abrazo que desató la algarabía total de los usuarios en internet.

Aunque la fanaticada aplaudió de gran manera este cruce de ámbitos tan distintos, el atacante del Rebaño Sagrado ha preferido mantener un perfil sumamente discreto al no compartir el metraje en sus cuentas oficiales ni responder a los comentarios.

El curioso palomazo digital sirvió como un preámbulo perfecto para que el reconocido cantante de cincuenta y un años continúe con paso firme su exitosa gira de conciertos por los principales escenarios del territorio de los Estados Unidos.

Castro se presenta justamente la noche de este sábado 24 de octubre en el Smart Financial Centre de Sugar Land en Texas, registrando una espectacular entrada con localidades que alcanzaron los 180 dólares por boleto.

Tras cumplir con su compromiso en tierras texanas, el Gallito Feliz pondrá una breve pausa a su agenda para retomar los escenarios el próximo 6 de noviembre en el Desert Diamond Arena de la ciudad de Glendale, Arizona.

¡De la música al fútbol! ?? Cristian Castro y Javier ‘El Chicharito’ Hernández se encontraron y compartieron este momento en sus redes sociales. #DPMAlMomento pic.twitter.com/JtiYnMBvSL — De Primera Mano (@deprimeramano) October 24, 2026

El torbellino musical volverá a Texas apenas veinticuatro horas después para hacer vibrar el El Paso County Coliseum, extendiendo su extenuante recorrido hasta abril del próximo año, cuando cierre con broche de oro en San Juan, Puerto Rico.

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