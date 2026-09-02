La tentación del reflector puede más y Chicharito Hernández reaparece en la Leagues Cup

Javier “Chicharito” Hernández demostró una vez más que su fuerte no es la congruencia entre sus ideas y sus actividades cotidianas. Tras haber anunciado con bombo y platillo que se alejaría por completo de los reflectores mediáticos para buscar una existencia mucho más tranquila en las filas del Atlético Dallas de la USL, el histórico delantero mexicano dio un golpe de timón absoluto.

De buenas a primeras, el atacante dio a conocer su incorporación estelar a las transmisiones de la cadena Apple TV para desempeñarse como analista en el compromiso entre los Diablos Rojos del Toluca y el Club León, en lo que será una de las dos antesalas de la gran final con tintes puramente de la Liga MX.

Una voz autorizada en la rivalidad MLS vs. Liga MX se une a una noche mágica de #LeaguesCup2026 en Houston ????



Javier ‘Chicharito’ Hernández is joining @AppleTV for the Toluca FC vs. Club León semifinal! Don’t miss it! ??? https://t.co/7GcgoBI3p4 pic.twitter.com/fE1W4AOAQL — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2026

Lo verdaderamente sorprendente en este escenario no es el hecho de ver al canterano tapatío desmenuzando las acciones de un partido, una faceta que ya desempeñó con éxito para la cadena ESPN durante la pasada Copa del Mundo 2026.

La encrucijada radica en que las declaraciones del futbolista siempre presentan aristas muy convenientes, demostrando que al final del día el peso de la notoriedad y la necesidad de mantenerse vigente ante la opinión pública siempre se colocan por encima de cualquier promesa de privacidad.

Hernández simplemente fue incapaz de resistirse al magnetismo de las cámaras y los micrófonos en el momento cumbre del certamen binacional, sobre todo en estas semifinales históricas con cuatro representantes de la Liga MX que acapararon por primera ocasión los puestos de honor.

El ingrediente morboso en la nueva faceta de Javier Hernández es que su historial dentro de los terrenos de juego de esta competición es prácticamente nulo. El ariete tapatío registró una sola participación en la Leagues Cup y, curiosamente, el Rebaño Sagrado estuvo inmiscuido en esa historia, aunque no de la forma en que su afición hubiese querido.

Durante la edición de dos mil veintidós, el atacante saltó como titular vistiendo las camisetas del L.A. Galaxy para medirse ante la escuadra rojiblanca. En aquella ocasión disputó solamente los primeros cuarenta y cinco minutos antes de salir de cambio en un compromiso donde el conjunto de la MLS derrotó con autoridad de dos por cero a los de Guadalajara.

La reaparición del delantero de la USL se enmarca en un momento histórico para el balompié de nuestro país. Después de tres ediciones bajo el nuevo formato del torneo organizado de forma conjunta con la Major League Soccer, los clubes de la Liga MX consiguieron adueñarse por completo de las semifinales de la competencia.

Las hostilidades de la antesala de la gran final se pondrán en marcha este miércoles en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con el choque de poder a poder entre los Diablos Rojos del Toluca y León, vitrina donde el polémico analista hará su debut en la plataforma oficial del torneo.

La cartelera estelar de la jornada binacional cerrará con broche de oro en el segundo turno de la noche. Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey saltarán al rectángulo verde en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México, para escenificar una batalla de pronóstico reservado por el segundo boleto disponible.

Con los dos compromisos pactados para este miércoles, el certamen de la Leagues Cup conocerá antes de la medianoche la identidad de las dos escuadras mexicanas que se verán las caras en el partido definitivo por la gloria del balompié norteamericano.

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