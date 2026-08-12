Chicharito revela el lado oscuro de un futbolista profesional

Javier Hernández tuvo una muy buena carrera en el fútbol de Europa. Chicharito jugó en importantes clubes del Viejo Continente y disputó partidos en imponentes estadios. Sin embargo, la vida de un futbolistas profesional requiere sacrificios y sortear complejos obstáculos. Hernández detalló las dificultades del jugador profesional.

Chicharito no tuvo una buena segunda etapa en las Chivas de Guadalajara. Javier Hernández tuvo que lidiar con problemas físicos y las críticas constantes de los aficionados del Rebaño Sagrado. El exjugador del Real Madrid reveló que en el fútbol se puede perder la esencia y la cuota de diversión de los protagonistas. La presión puede desbordarlos.

“Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club. Y la presión psicológica es brutal. Imagina que en tu trabajo diario, si cometes un error de dos segundos, hay millones de personas insultándote en redes sociales, abucheándote en vivo y analizando tu falla en televisión nacional. El fútbol profesional no es diversión, es una olla de presión constante donde tu valor como ser humano se reduce a lo que hiciste en los últimos noventa minutos”, dijo Chicharito en redes sociales.

Javier Hernández jugó en importantes equipos de Europa. Chicharito defendió los colores del Manchester United, Real Madrid, Sevilla, Bayer Leverkusen y West Ham. Jugar en equipos de renombre puede ser un sueño cumplido, pero también conlleva una responsabilidad extrema y la prohibiciones de algunas actividades fuera de la cancha.

“Cuando firmas un contrato multimillonario, firmas la renta exclusiva de tu físico. Las aseguradoras de los clubes imponen restricciones draconianas que la gente no ve. Un futbolista tiene estrictamente prohibido por contrato subirse a una moto, esquiar en nieve, andar en bicicleta de montaña, hacer surf o subirse a un caballo”, agregó.

Chicharito seguirá activo en el fútbol de Estados Unidos. El delantero mexicano firmó con el Atlético Dallas, club de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos). Javier Hernández firmó un contrato por dos temporadas e iniciará sus actividades con el equipo en 2027.

Sigue leyendo:

– Federico Viñas explica las razones por las que dejó Europa por volver a México

– Marco Fabián reacciona a las polémicas declaraciones de Chicharito

– Chicharito ve con preocupación el precio de Gilberto Mora

– Esteban Solari se aparta de las críticas a la Leagues Cup