Federico Viñas explica las razones por las que dejó Europa por volver a México

Los Diablos Rojos del Toluca lograron convencer a Federico Viñas para que tuviera una nueva pasantía en México. El delantero uruguayo jugó en España en la última temporada. Viñas tomó una compleja decisión tras el Mundial de 2026.

Todo parecía indicar que Federico Viñas buscaría todas las opciones de mantenerse en el Viejo Continente. Viñas jugó en el Real Oviedo en su última temporada. Además, tras la Copa del Mundo de 2026, el delantero “Charrúa” pudo haber buscado una nueva oportunidad en Europa.

Antes de que se oficializara su llegada al Toluca los reportes mencionaban intereses por Viñas provenientes de otros clubes de Europa. Las informaciones lo vinculaban a equipos de España y de la liga de Rusia. Pero la familia tuvo un porcentaje importante en la decisión del uruguayo.

“Después del Mundial surgió este acercamiento de Toluca, hace tiempo se venía hablando, se venía conversando y fue una decisión familiar. También en lo deportivo me atraía mucho el equipo porque ya llevan mucho tiempo compitiendo, ganando títulos y eso para mi también era lindo seguir compitiendo, seguir con la forma y el hambre de seguir mejorando”, dijo el delantero sudamericano.

Federico Viñas explicó por qué eligió a Toluca tras el Mundial. ?



"Fue una decisión familiar, pero también deportiva. Me atraía mucho este equipo y seguir compitiendo. La mejor decisión que pude tomar con mi familia fue venir a Toluca".

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En la última temporada, Federico Viñas jugó 34 partidos en la primera división de España. El atacante uruguayo aportó 9 goles y 1 asistencia con la camiseta del Real Oviedo. Viñas se mantuvo dentro del campo durante poco más de 2,500 minutos.

Leagues Cup para retomar el nivel

La primera prueba para aclimatarse a la Concacaf es la Leagues Cup. El Toluca ya se enfrentó a Seattle Sounders en la primera jornada y Viñas jugó algunos minutos. Ahora les quedan dos enfrentamientos más contra rivales de peso: FC Dallas y Los Ángeles FC.

“Toca lo internacional y estoy muy feliz de estar acá, pertenecer a Toluca, y esperemos que nos vaya muy bien en el día y regalar una alegría a la gente”, dijo Federico Viñas, futbolista que marcó un gol en. su debut en el torneo.

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