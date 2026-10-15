Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística en los Latin Billboard 2026

La leyenda de la balada en español: Cristian Castro será galardonado con el Premio Billboard a la Trayectoria Artística, en reconocimiento a una carrera que supera las tres décadas y cuya voz e influencia siguen cautivando a generaciones de seguidores.

Castro recibirá la distinción el próximo jueves 22 de octubre, durante la ceremonia televisada de los Latin Billboard 2026, que se transmitirá en vivo desde el James L. Knight Center de Miami.

Además de recibir el premio, el cantante mexicano se presentará con un número que promete ser uno de los más destacados de la noche, recorriendo algunos de sus éxitos más memorables.

Palabras del artista

“Recibir el Premio Billboard Trayectoria Artística es un enorme honor y un momento muy especial en mi carrera”, expresó Castro. “La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar”, agregó.

El premio llega en medio de la extensa gira “Nada Solo Éxitos Tour 2026 – 2027”, que inició el 11 de septiembre en Las Vegas y se extenderá hasta marzo de 2027. Castro ya ha visitado Sacramento y San José, en California, así como Nueva York y Chicago.

El recorrido continúa el 23 de octubre en Dallas, Texas, con paradas programadas entre octubre y noviembre en Houston, Glendale, San Diego y Los Ángeles. A finales de enero, el artista retomará la gira en Estados Unidos con fechas en Denver, Salt Lake City, Anaheim, Hidalgo (Texas) y Cedar Park (Texas), antes de concluir a mediados de marzo en Florida, con un concierto en Orlando y dos noches en Miami.

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