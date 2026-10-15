Los fans votarán por primera vez en los Premios Billboard de la Música Latina 2026: ¡Esto se sabe!

Ahora, los fans de la música latina tienen la oportunidad de hacer historia: por primera vez podrán elegir al ganador del premio Artista de los Fans, una categoría nueva de los Premios Billboard de la Música Latina que deja la decisión en manos de quienes escuchan y siguen a sus artistas favoritos.

Los cinco nominados son Fuerza Regida, KAROL G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P. Todos encabezan la lista de finalistas de esta edición, en reflejo de su desempeño en las listas de Billboard.

Peso Pluma es el artista con más menciones, con 17, entre ellas Artista del Año y Canción del Año en la lista Hot Latin Songs. Le sigue Tito Double P, con 15, incluidas Artista del Año y Canción Latina del Año en la lista Global 200. Fuerza Regida suma 12 menciones, con Artista del Año y Artista Latino del Año en el Global 200 entre ellas.

KAROL G acumula nueve, entre las que destacan Artista del Año y Gira del Año, y Prince Royce completa el grupo con ocho, incluidas Artista Tropical del Año, Solista y Canción Tropical del Año.

Peso Pluma es el artista más nominado de esta edición. Crédito: Telemundo.

¿Cómo votar?

Las votaciones están abiertas en Telemundo.com/vota. Los fans que cumplan los requisitos pueden emitir hasta 10 votos diarios con una cuenta de Google y otros 10 con un perfil de NBCUniversal, para un total de hasta 20 votos al día.

La votación es gratuita y está abierta a personas de 13 años o más residentes en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, conforme a las reglas oficiales. Cerrará el jueves 22 de octubre, aproximadamente a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT. El artista con más votos válidos se convertirá en el primer ganador del premio Artista de los Fans.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia?

Los Premios Billboard de la Música Latina, conducidos por Carmen Villalobos y Javier Poza, se celebrarán el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Se transmitirán en vivo a las 8 p.m. ET / 7C por Telemundo y Peacock, y también estarán disponibles en Universo y en la aplicación de Telemundo. En Latinoamérica y el Caribe podrán verse a través de Telemundo Internacional.

La cobertura en vivo de la alfombra azul comenzará a las 7 p.m. ET / 6C.

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