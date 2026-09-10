Premios Billboard de la Música Latina 2026: conoce a todos los nominados de esta edición
Figuras del regional mexicano como Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida lideran las nominaciones de la edición 2026
El 22 de octubre, el James L. Knight Center en Miami, Florida, se iluminará con el desfile de decenas de estrellas que se reunirán con motivo de los Premios Billboard a la Música Latina 2026. Con esta fecha cada vez más cerca, finalmente se ha dado a conocer la lista de finalistas que compiten para llevarse la presea en más de 47 categorías.
En una transmisión llevada a cabo desde redes sociales, se revelaron los nombres que figuran como posibles ganadores y en esta edición el talento mexicano se robó la corona con el número de nominaciones que se echó a la bolsa.
Y es que en esta ocasión, Peso Pluma encabeza la lista con 17 nominaciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, que acumula 12. Asimismo, figuran estrellas como Bad Bunny, Karol G, Shakira, Pitbull, Romeo Santos y Aventura, por mencionar algunos.
Recordemos que el evento, transmitido por la señal de Telemundo y la plataforma Peacock, coincide con la realización de la Semana de la Música Latina de Billboard en el Faena Forum de Miami Beach.
Lista completa de nominados de los Premios Billboard 2026
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
CATEGORÍAS DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
“Top Latin Album” del Año
- Beéle,BORONDO
- Clave Especial,MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz,Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P,DINASTÍA
- Rosalía,LUX
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
CATEGORĺA LATIN POP
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción “Latin Pop” del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Maluma, “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
- Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Pop” del Año
- Becky G,Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G,No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl,Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía,LUX
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORĺA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, “Sonríele”
- Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía,La Bachata Volvió
- Fonseca,Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM,Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce,Better Late Than Never
- Victor Manuelle,La Parranda Es Mía (EP)
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍA LATIN RHYTHM
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid, “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
- Beéle,BORONDO
- Jay Wheeler,La Voz Favorita
- Omar Courtz,Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro,Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil,Tutankamon
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing,BMI
- RSM Publishing,ASCAP
- Street Mob ENT,BMI
- Universal Music Corp.,ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp.,BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
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