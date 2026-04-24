Becky G, Young Miko y más famosas deslumbraron en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música

La noche del pasado 23 de abril, el Telemundo Center de Miami se iluminó con la presencia de decenas de estrellas durante la cuarta gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Bajo la conducción de Chiquis, el evento homenajeó a figuras clave como Rosalía, Becky G, Ivy Queen, Julieta Venegas y Young Miko por su impacto, trayectoria y la fuerza imparable con la que se han desarrollado en la escena musical latina.

Dicha celebración se consolidó en un momento de auge histórico para la música latina, en el que las mujeres han tenido un papel fundamental. El especial musical transmitido por Telemundo y Peacock contó con dos horas de actuaciones musicales y grandes tributos.

Personalidades como Carlota Vizmanos, David Bisbal, Feid, Jessica Carrillo, Justina Machado, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Villano Antillano fueron las encargadas de desfilar por el escenario para presentar cada una de las categorías.

Por su parte, los reconocimientos de la noche tuvieron como protagonistas a Gloria Trevi, con el premio “Trayectoria Artística”; Ivy Queen, quien recibió el galardón “Pionera”; Joy, del dueto mexicano “Jessie & Joy”, honrada con el premio “Espíritu de Cambio”; Julieta Venegas, por “Excelencia Artística”; Lola Indigo con el premio “Evolución”; Becky G destacó por su “Impacto Global”, Young Miko, fue reconocida como “Artista Imparable” y Rosalía con el máximo galardón de la noche: “Mujer del Año”.

Además de las premiaciones, la velada contó con emotivos momentos sobre la tarima que dieron mucho de qué hablar entre el público. Algunos de ellos fueron: la presentación de Becky G en honor a Selena Quintanilla, así como la interpretación de Chiquis del tema “Eres Más”, al que se refirió como un himno al amor propio.

Rosalía y su emotivo mensaje tras ser nombrada “Mujer del Año” por Billboard

Una de las grandes ausencias de la noche fue la de la cantante española Rosalía, quien se alzó con el reconocimiento más importante de la noche: “Mujer del Año”. De acuerdo con Billboard, dicho galardón no solo celebra el éxito comercial, sino también el impacto cultural y la capacidad de la artista para transformar la música latina a nivel global.

“Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo”, expuso Billboard semanas atrás en su comunicado anunciando la decisión.

Pese a su ausencia en la gala, la intérprete se hizo presente a través de un video de agradecimiento en el que se dijo emocionada por recibir este honor y reflexionó sobre el impacto que otras estrellas han tenido en su proyecto musical.

“Yo estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona, pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero“, comenzó.

Dentro de su discurso, Rosalía recalcó: “Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son (…) Y muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres.”

Además de sus palabras, Rosalía artista envió desde Madrid, una interpretación de su canción “Focu ‘ranni” en uno de los conciertos de su gira actual LUX, misma se transmitió en la ceremonia.

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