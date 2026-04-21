Rosalía será reconocida como “Mujer del Año” en Billboard Mujeres Latinas 2026

La cantante Rosalía cosecha un éxito más a nivel profesional: será honrada con el premio a la “Mujer del año” en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, programada para este jueves 23 de abril en Miami, Florida.

De acuerdo con un comunicado, este honor será concedido a la española gracias a su impacto en la escena musical actual, logrando consolidarse como una de las voces más influyentes de su generación.

“Ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo“, indicaron los organizadores del evento en un escrito.

La prueba de su impacto en las audiencias globales está en las estadísticas. Y es que según Billboard, la artista de 33 años ha conseguido siete veces el primer puesto en ‘Latin Airplay’, y ha entrado nueve veces en el top 10 en ‘Hot Latin Songs’, además de acumular más de 60 entradas combinadas en ‘Billboard Global’.

Este apoyo incondicional del público se mantiene firme a pesar del paso de los años, pues el álbum más reciente de la española, lanzado bajo el nombre de “LUX”, también ha roto sus propios récords. En noviembre, este debutó en el primer lugar de de las listas ‘Top Latin Albums’, ‘Top Latin Pop Albums’, ‘Classical Albums’, ‘Classical Crossover’ y ‘World Albums’, así como en el cuarto sitio del Billboard 200, su primera vez en el top 10 en la lista general.

Con esto en mente, Billboard destaca que su reciente proyecto musical “reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”.

Además a su éxito en el ámbito musical, Rosalía ha tenido impacto en rubros como: las artes visuales, la moda y la dirección artística, hecho que no pasó desapercibido para Billboard. “Reconocerla como ‘Mujer del Año’ es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música”, se destacó.

Al ser anunciada como la próxima acreedora del galardón a “Mujer del Año”, Rosalía se suma a una lista de homenajeadas compuesta por: Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Joy (del dúo Jesse & Joy), Becky G y las puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko.

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