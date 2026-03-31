Rosalía volvió a los escenarios tras cancelar concierto por intoxicación

La estrella española Rosalía regresó a los escenarios este lunes en el Movistar Arena de Madrid, confirmando a sus seguidores que se encuentra “mucho mejor” tras el alarmante episodio de salud que la obligó a cancelar su reciente presentación en Milán.

La “Motomami” retomó su gira mundial “Lux Tour” ante un recinto abarrotado, despejando las dudas sobre su estado físico.

“Estoy mucho mejor ahora, gracias por esperarme”, confesó la artista de 33 años durante una de las pausas del show, provocando una ovación cerrada de sus fieles seguidores madrileños.

Un susto en Milán

El regreso se produce apenas unos días después de que la cantante española viviera uno de los momentos más difíciles de su carrera actual.

El pasado miércoles, durante su concierto en el Unipol Forum de Milán, Rosalía tuvo que detener la música visiblemente afectada. Los videos tomados por fans de la cantante muestran a Rosalía sujetándose el estómago y explicando al público que había sufrido una fuerte intoxicación alimentaria.

“Lo he intentado desde el principio, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí fuera y solo quiero daros el mejor espectáculo“, declaró la cantante en Italia antes de verse obligada a retirarse definitivamente a una ambulancia, desde donde más tarde compartió una foto con el pulgar arriba para tranquilizar a sus seguidores en Instagram.

Éxito imparable

La recuperación de Rosalía llega en un momento cumbre. Tras ser nombrada Artista Internacional del Año en los Brit Awards 2026, la cantante continúa promocionando su cuarto álbum de estudio, “Lux”, un ambicioso proyecto donde experimenta con 13 idiomas.

Con su energía recuperada, la artista se prepara ahora para continuar su recorrido por ciudades como Londres, Nueva York, Buenos Aires y Ciudad de México, demostrando que ni un contratiempo de salud puede frenar el fenómeno global en el que se ha convertido.

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