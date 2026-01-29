Rosalía emociona en Barcelona al cantar ‘La Perla’ en un concierto pro Palestina

Rosalía sorprendió a sus fans al participar –sin aviso– en el concierto benéfico organizado por la plataforma ‘ActxPalestine’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista catalana subió al escenario e interpretó su más reciente éxito “La perla” y afirmó con emoción: “Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”.

Este gesto no fue solo un destacado número musical, sino un posicionamiento público de gran resonancia. La participación de Rosalía cobraba especial significado tras las críticas que recibió el verano anterior en redes sociales por su silencio público sobre la situación en Palestina, incluso siendo objeto de una negativa a colaborar por parte del diseñador Miguel Adrover por esa razón.

Su presencia en este acto de alto perfil se interpretó como una respuesta clara y solidaria.

El evento agotó entradas

El evento, que agotó entradas antes de conocerse el cartel completo, reunió a más de veinte artistas de diversas generaciones y géneros. Entre ellos, Amaia, el rapero Morad, Bad Gyal, Ana Tijoux, Lluís Llach y artistas palestinos como Zeyne y Lina Makoul.

La recaudación total se destinará a la Palestinian Performing Arts Network, una organización que canaliza recursos para proyectos culturales en territorio palestino.

Más allá de la música, el concierto sirvió como cierre de una campaña internacional de sensibilización. Previamente, se rindió un emotivo homenaje en el recinto y en la playa de Barcelona a Hind Rajab, una niña palestina fallecida en Gaza hace dos años.

Su madre, Wesam Hamada, recitó un poema durante el acto. La jornada también incluyó intervenciones de peso, como la del cirujano británico Graeme Groom, quien describió las carencias médicas y la situación humanitaria en Gaza, y la del pequeño Alex, de ocho años, que cerró el evento pidiendo no olvidar a los niños y niñas de Gaza.

Así, la sorpresiva actuación de Rosalía se integró en una noche donde convergieron música, testimonio y un potente llamamiento humanitario, sumando su voz artística a un movimiento cultural que busca visibilizar y apoyar al pueblo palestino.

