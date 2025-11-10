Rosalía conquista el Top50 Global de Spotify con Lux

Rosalía sigue batiendo récords con su nuevo álbum. A pocos días del lanzamiento de Lux, la mayoría de las canciones del disco de la cantante española entraron al Top50 Global de Spotify.

Doce de las quince canciones que le dan forma Lux lograron posicionarse en el Top50 Global de Spotify, dejando claro el impacto musical de Rosalía.

La canción más destacada del álbum es “La Perla”, la cual ocupa el puesto número 5 en el ranking global con casi 4.5 millones de reproducciones. Esta posición solo es superada por el tema “The Fate of Opheli” de Taylor Swift, que lidera la lista.

Además, otras dos canciones de Lux lograron colarse en el codiciado top 10: “Berghain”, que ascendió al puesto 7 con más de cuatro millones de escuchas diarias, y “Reliquia”, que alcanzó el puesto 10 con casi 3.7 millones de reproducciones.

El éxito del álbum continúa con temas como “Sexo, Violencia y Llantas” (puesto 11), “Divinize” (14), “Porcelana” (20) y “Mio Cristo Piange Diaminti” (23).

En total, estas doce canciones son un reflejo del fenómeno que ha colocado a Rosalía en el puesto número 3 de artistas más escuchados del mundo en Spotify, superando a figuras de la talla de Taylor Swift y Billie Eilish.

Este hito no solo confirma la plenitud artística de Rosalía sino que también reafirma su dominio en las plataformas digitales y su poder para conquistar audiencias a nivel mundial con cada nuevo lanzamiento.

Lanzado el viernes, Lux se ha posicionado como uno de los discos más influyentes y exitosos de 2025, consolidando el lugar de Rosalía en la élite musical internacional.

El cuarto álbum de Rosalía y está inspirado en las mujeres santas, aseguró la cantante española.

“Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó en un reciente encuentro con la prensa mexicana.

El álbum, en el que Rosalía figura como productora ejecutiva, tiene canciones interpretada en trece idiomas, entre ellos español, latín, siciliano, árabe, ucraniano, alemán, inglés y japonés.

Lux incluye colaboraciones con artistas emblemáticos como Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente y Yahritza, además de coros clásicos como la Escolanía de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami (2022).

