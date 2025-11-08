Rosalía y ‘Lux’ baten el récord de reproducciones para un artista español en un día

La artista catalana Rosalía vuelve a hacer historia. Su tan esperado álbum, ‘Lux’, no solo marca su regreso discográfico, sino que lo ha hecho con una fuerza arrolladora, estableciendo un récord absoluto desde sus primeras 24 horas en plataformas digitales.

El álbum, que se puso a la venta el viernes, 7 de noviembre, logró un impresionante debut de 42.1 millones de reproducciones, de acuerdo a datos de Spotify. Esta cifra no es solo un número más; la convierte en la artista española con el mejor debut en un día en la historia de estas plataformas.

Además, ‘Lux’ se coronó como el álbum más reproducido en un solo día por cualquier artista de habla hispana, un testimonio de su enorme influencia y alcance global.

Su nueva obra no solo le ha agradado al público, la crítica también ha situado a ‘Lux’ en un buen lugar debido a la complejidad de composición y sonidos. La revista Rolling Stone le otorgó una calificación de cinco sobre cinco.

Un regreso triunfal

‘Lux’ es el primer álbum de estudio de Rosalía desde el aclamado ‘Motomami’ en 2022, cuyo anuncio oficial se produjo el pasado mes de octubre. La expectativa creada entre sus seguidores quedó más que justificada con estos datos iniciales, que sugieren que el éxito del disco no ha hecho más que empezar.

En este disco, Rosalía canta en varios idiomas, entre ellos: español, japonés, italiano, alemán e inglés. Además, en diversas entrevistas afirmó que “quería meter el mundo en su disco” y que es una obra dedicada al amor. En él, aborda temas relacionados a la espiritualidad, además de su relación con Dios.

La promoción del álbum incluyó una aparición estelar en la gala de los Premios LOS40 Music Awards Santander 2025, celebrada el mismo día de su lanzamiento. Allí, la cantante de 33 años no solo cautivó con su presencia, también lo hizo vistiendo un exclusivo diseño de Balenciaga, reafirmando su estatus como un icono de la moda.

Con un comienzo tan espectacular, las proyecciones para ‘Lux’ son astronómicas. El hecho de que haya logrado estas hazañas en tan poco tiempo es un indicador claro de que Rosalía está destinada a seguir rompiendo sus propias marcas y a llevar su música a nuevas cotas en las próximas semanas.

Seguir leyendo: