Rosalía aclara sus polémicas declaraciones sobre Bad Bunny: “Fueron sacadas de contexto”

La cantante española Rosalía está en medio de una controversia tras unas declaraciones en las que se describió como “lo contrario” del puertorriqueño Bad Bunny, en relación con su enfoque sobre el idioma en la música. Tras las críticas recibidas, especialmente en plataformas como TikTok, la artista salió al paso para aclarar que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

El origen de la polémica se remonta a un episodio del podcast ‘Popcast del New York Times’, publicado el 30 de octubre. En él, Rosalía contrastaba su perspectiva artística con la de Bad Bunny.

Refiriéndose a la decisión del reguetonero de grabar únicamente en español, la intérprete de “Motomami” comentó: “Creo que soy lo contrario de Benito. Yo sí me preocupo. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío. Que no es mi zona de confort“.

Estas declaraciones se produjeron poco después de que Bad Bunny manifestara que no sentía “ninguna obligación” por cantar en idiomas distintos al español para que su música fuera comprendida a nivel global.

El artista ha construido su carrera internacional defendiendo su identidad latina y optando por interpretar toda su música en su lengua materna.

La viralización y la crítica

La controversia estalló cuando una usuaria de TikTok, llamada Blanca, criticó la postura de Rosalía, argumentando que la decisión de Bad Bunny de cantar solo en español es una “declaración política” con la que la artista española, al no ser latina, no podría identificarse. El mensaje acusaba además a Rosalía de beneficiarse de la cultura latina sin comprender plenamente su trasfondo.

La respuesta de Rosalía no se hizo esperar. A través de un mensaje, la cantante pidió que no se malinterpretaran sus palabras y reiteró su admiración y respeto por Bad Bunny.

“Oye, entiendo tu punto de vista, pero creo que se está sacando de contexto“, escribió. “Tengo nada más que amor y respeto por Benito, es un gran colega al que admiro y con quien he tenido la suerte de colaborar”. Ambos artistas unieron talentos en el exitoso sencillo ‘La Noche de Anoche’ en 2021.

La española también expresó: “Siempre he estado agradecida con Latinoamérica porque, aunque vengo de otro lugar, la gente latina siempre me ha apoyado a lo largo de mi carrera y empatizo con lo que estás diciendo. Por eso, me da tristeza que esto se esté malinterpretando, porque esa no era la intención“.

Seguir leyendo: