Aumentan las expectativas: Madonna felicita a Rosalía por Lux

A pocos días del lanzamiento de Lux, Madonna escuchó el nuevo álbum de Rosalía y la felicitó por el gran trabajo que hizo para este disco, el cuarto de su carrera, que verá la luz este viernes.

A través de sus historias de Instagram, la reina del pop aseguró que no puede dejar de escuchar el álbum. “¡Eres una autentica visionaria!”, afirmó Madonna.

De inmediato, Rosalía reposteo en sus historias de Instagram la publicación de Madonna como muestra de agradecimiento.

Lux es el cuarto álbum de Rosalía y está inspirado en las mujeres santas, aseguró la cantante española.

“Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó en un reciente encuentro con la prensa mexicana.

El álbum es un proyecto profundamente inmersivo y conceptual, estructurado en cuatro movimientos que incluyen un total de 18 canciones, en su versión en físico, y 15 en digital.

El sonido del álbum se caracteriza por una paleta orquestal, fusionando elementos de pop, ópera y música clásica, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

El álbum, en el que Rosalía figura como productora ejecutiva, tendrá canciones interpretada en trece idiomas, entre ellos español, latín, siciliano, árabe, ucraniano, alemán, inglés y japonés.

Lux incluye colaboraciones con artistas emblemáticos como Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente y Yahritza, además de coros clásicos como la Escolanía de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami (2022).

Seguir leyendo:

· Rosalía confirma la llegada de ‘Lux’ para noviembre: Todo sobre la secuela de ‘Motomami’

· ¿Qué colaboraciones incluirá Lux, el nuevo álbum de Rosalía?

· Rosalía confiesa que su nuevo disco será totalmente diferente a ‘Motomami’