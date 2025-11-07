¡El nuevo disco de Rosalía ‘Lux’ conquista a la crítica!

Rosalía volvió a la música y lo hizo de una forma magistral: Con su nuevo trabajo titulado ‘Lux’. Su cuarto álbum está recibiendo una lluvia de elogios por parte de la crítica y ha recibido calificativos como “deslumbrante”, “radical” y “visionario”. El trabajo está centrado en la espiritualidad y los colores del disco van muy acorde a esta esencia.

La obra ha sido capaz de recibir halagos de medios de la talla de Rolling Stone, The Guardian, la BBC, Variety o The Independent, que coinciden en destacar la valentía de la cantante para alejarse por completo de su trabajo anterior y embarcarse en un proyecto de una ambición sin precedentes en el panorama pop actual.

De acuerdo a la información recabada, el primero en reaccionar fue Rolling Stone. El medio le otorgó cinco estrellas y lo definió como “deslumbrante”. De hecho, Rosalía compartió la noticia por medio de sus historias de Instagram.

Por su parte, The Independent destacó su constante evolución para construir “una obra realmente espectacular y ambiciosa”.

Variety alabó esta ambición, señalando que Rosalía se reinventa a través de una “odisea espiritual”. La publicación añade que el disco “exige toda la atención y la recompensa es la trascendencia”.

The Guardian, también con 5 estrellas, lo considera “una exigente y singular fusión de lo clásico y el caos que nadie más podría haber logrado”.

Un álbum conceptual

Desde la impactante portada en la que aparece vestida de monja, Rosalía deja claras sus intenciones con un trabajo intenso y cargado de simbolismo. ‘Lux’ es un viaje sonoro que mezcla pianos melodramáticos, violines, ecos de Semana Santa, palmas flamencas, coros eclesiásticos, balada, canción italiana y toques portugueses, mexicanos y árabes.

Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y con arreglos de la ganadora del Pulitzer Caroline Shaw, la BBC lo define como “una obra operística radical y rebelde que no se parece a nada más en el ámbito pop”, preguntándose ya si es el mejor álbum del año.

Uno de los apoyos más significativos llegó de la mano de Madonna. La Reina del Pop, que pudo escuchar el álbum antes de su lanzamiento, le dedicó un efusivo mensaje en Instagram: “Gracias Rosalía. ¡No puedo parar de escucharlo! ¡Eres una auténtica visionaria!”.

Con la crítica rendida a sus pies, Rosalía también ha recibido grandes elogios por parte de sus fanáticos, quienes valoran este gran salto que dio la artista. En entrevistas recientes, la catalana ha destacado su amor por Dios y su creencia. Además, el disco hace claras referencias a mujeres consideradas santas como Clara de Asís.

Seguir leyendo: