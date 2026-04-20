Secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, renuncia medio de investigaciones en su contra

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, presentó su renuncia este lunes, según confirmaron diversas fuentes cercanas al caso, en medio de una serie de controversias que marcaron su gestión.

De acuerdo con reportes, su salida se produce tras semanas de presión derivadas de presuntos escándalos personales y una investigación interna. Entre las acusaciones destacan un supuesto romance extramarital con un miembro de su equipo de seguridad” y señalamientos de “comportamiento inapropiado, como consumir alcohol durante el trabajo”.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

Tras divulgarse la información, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, difundió en X que, “La secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer dejará la Administración para asumir un puesto en el sector privado”

“Ha hecho un trabajo fenomenal protegiendo a los trabajadores estadounidenses, implementando prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”, insistió.

Tras su salida, se anunció que Keith Sonderling asumirá como secretario de Trabajo interino, aunque aún no está claro quién será nominado de manera permanente para el cargo.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que, a pesar de los escándalos, Chavez-DeRemer era considerada una figura eficaz para comunicar el mensaje económico del presidente y ejecutar políticas laborales. No obstante, las polémicas en torno a su conducta se habían convertido en un tema recurrente dentro del entorno político en Washington.

Además, su renuncia ocurre días antes de una audiencia en el Congreso que se anticipaba complicada, donde legisladores, principalmente demócratas, planeaban cuestionarla sobre estas acusaciones.

La salida de Chavez-DeRemer representa el tercer cambio en el gabinete presidencial desde enero, curiosamente, todas mujeres. Antes, en marzo de este año, Kristi Noem dejó de ser la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS); un mes después, Pam Bondi fue destituida como como Fiscal General de los Estados Unidos.

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