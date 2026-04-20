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Horóscopo: qué será de tu semana del 20 al 25 de abril de 2026

Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué depara el astrólogo Kirón a tu signo del zodiaco del 20 al 25 de abril de 2026

El horóscopo le dice a cada signo cómo será su semana.

El horóscopo le dice a cada signo cómo será su semana. Crédito: shutterstock

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Por  La Opinión

El horóscopo semanal del astrólogo Kirón le dice a tu signo del zodiaco qué esperar del 20 al 25 de abril en el amor y el dinero.

Aries
21/3 al 19/4
Amor: Alta sensualidad. Deje que la pareja tome la iniciativa. Ideal para un merecido descanso; que las obligaciones queden en segundo plano.
Trabajo: Se enfoca con fuerza en sus metas laborales. Apenas las cuentas cierren, dispondrá de mayor libertad y efectivo.
Clave: Abandone el control. Enfrente dificultades con buen humor.

Tauro
20/4 al 20/5
Amor: Venus lo activa. Usted da el primer paso afectivo y logra liderar a su entorno familiar con un sereno diálogo. Sabrá alegrar a todos.
Trabajo: Mercurio genera desconexión. Surgen obstáculos por aferrarse a viejas tareas. La audacia y convicción lo auxilian.
Clave: Evite pensar en el pasado. Tiene todo un futuro por recorrer.

Géminis
21/5 al 20/6
Amor: Nostalgia del pasado. Usted finaliza ciclos afectivos y despide viejas relaciones. Las penas dan paso a una atracción fulminante.
Trabajo: Mercurio favorece el trabajo. Logra grandes metas y suma ingresos explorando nuevos territorios muy rentables.
Clave: Cierre etapas ya. Saldrá adelante luego del primer esfuerzo.

Cáncer
21/6 al 22/7
Amor: Quiebra toda rutina. Busca conocer gente nueva y oxigenar sus vínculos íntimos. Trate de no juzgar, es lo que necesita para afianzarse.
Trabajo: Altas exigencias y responsabilidades en su empleo. Habrá beneficios múltiples para los que trabajan por su cuenta.
Clave: Responda con calma y seguridad a quien busque perjudicarlo.

Leo
23/7 al 22/8
Amor: Pleno magnetismo. Seduce sin esfuerzo pero no consigue una verdadera intimidad. Ordene sentimientos. Posible reconciliación.
Trabajo: Con nueva perspectiva, descubre su vocación. No siga al pie de la letra pautas ajenas; busque referencias seguras.
Clave: No confronte con el poder, mejor una resistencia pacífica.

Virgo
23/8 al 22/9
Amor: Sale al mundo y descubre facetas inéditas del universo amoroso. No es tiempo de definir relaciones, sino de ir acompañando.
Trabajo: Mercurio exige organización. Ordene tareas ante la inmensa demanda. Es tiempo de preservar capital.
Clave: Fije prioridades. No invierta sus reservas en nada incierto.

Libra
23/9 al 22/10
Amor: Venus intensifica sus emociones y usted desborda pasión. En la familia evite los roces inútiles; respete los sentimientos ajenos.
Trabajo: En el área laboral Mercurio facilita los acuerdos. Actúe con diplomacia si coordina grupos. Hará buenas inversiones.
Clave: Evite el peligro por mucho que lo atraiga. Sin riesgo.

Escorpio
23/10 al 21/11
Amor: Cede el control para lograr mantener la armonía de pareja. No se exija; la piel tenderá más puentes que las palabras. Muy pasional.
Trabajo: Mercurio multiplica al infinito sus tareas. Arme bien su agenda. Si quien prometía apoyo le falla, siga solo.
Clave: Elija encuentros amorosos reales, más carnales y comprometidos.

Sagitario
22/11 al 21/12
Amor: Dispersión. Usted cuida bien del otro pero por momentos siente el amor como carga. Habrá complicaciones, evite quedarse encerrado.
Trabajo: En lo laboral, una libertad total. Rinde al máximo en sus estudios y proyectos. Estabilidad con sus colegas.
Clave: Evite obsesionarse con lo que no puede aún hacer. Sensatez.

Capricornio
22/12 al 19/1
Amor: Optimismo. Se reactiva un viejo romance y usted disfruta de momentos divertidos. Ternura y complicidad; no corre el riesgo de aburrirse.
Trabajo: Estabilidad. Siga con sus rutinas de trabajo pero delegue tareas menores o terminará presa del agotamiento.
Clave: Con sabiduría capricorniana calcule de antemano el factor tiempo.

Acuario
20/1 al 18/2
Amor: Venus consolida vínculos. Usted asume compromisos con alegría. Intente conectar con personas positivas frente a lo que lo inquieta.
Trabajo: Dispersión. Interactuar con demasiada gente lo termina mareando. Los negocios marchan lento, tenga paciencia.
Clave: Busque relajarse porque si está tenso se ahogará en un vaso de agua.

Piscis
19/2 al 20/3
Amor: Etapa de profunda comunicación mental, pero emocionalmente se desconecta. Ya volverá a experimentar sensaciones que creía perdidas.
Trabajo: Negocios que se reactivan y posibles mejoras en sus ingresos. No siga postergando decisiones financieras.
Clave: No confíe ciegamente en lo que otros dicen, haga su propio análisis.
Por Kirón

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