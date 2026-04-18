Kaká fue políticamente correcto con el futuro de Santiago Giménez en el AC Milan

El brasileño Kaká, de visita en México para el juego de las leyendas de México contra Brasil este domingo en el estadio Banorte (Azteca), podría decirse que fue políticamente correcto con Santiago Giménez, que está tratando de recuperar el ritmo en el cuadro rossoneri después de una molesta lesión.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, popularmente conocido en el medio del fútbol internacional como Kaká, dijo en conferencia de prensa que el técnico del AC Milan, Massimiliano Allegri le tiene confianza al delantero mexicano y le auguró un buen futuro en la escuadra rossoneri.

“Que pueda hacer que Milan vuelva a los mejores niveles, es lo que esperamos de este equipo, que vuelva a ser protagonista en Italia y en Europa, Giménez es parte del equipo, Allegri tiene mucha confianza en él, aunque ha tenido un poco de dificultad esta temporada”, expuso el quintuple campeón con el cuadro italiano en diferentes competencias.

El campeón mundial con Brasil en el 2002 también pidió paciencia para el trabajo de Giménez en el ataque del AC Milan: “Giménez es parte de este equipo, Allegri tiene confianza en él; ha tenido dificultades en esta temporada, pero es un jugador importante”.

Kaká reconoció que no es fácil triunfar en Italia y mucho menos en un cuadro de la importancia del AC Milan, por lo cual dijo que Giménez debe enfocarse en hacer su trabajo lo mejor posible y no hacer caso a todo lo que se maneja en torno a un equipo de la importancia de los rossoneri.

“Uno desea que el club vuelva a los mejores lugares de Europa y que Giménez logre superar esta temporada ‘pesada’ y disfrutar de sus mejores momentos en Italia”, destacó el también ganador con Brasil de las Copas Confederaciones del 2005 y del 2009.

La exfigura del AC Milan dijo también que un punto importante es que el cuadro rossoneri mejoró demasiado en relación a otras temporadas y esos factores hacen que las cosas puedan funcionar mejor, sobre todo en una competencia tan disputada como la Serie A.

“Es un hecho que han mejorado con Allegri y eso ayuda, así que lo único que deseo es que sigan mejorando y que las cosas se acomoden de una mejor forma, porque eso de regresar a las Copas Europeas es lo mejor que le pudo pasar”, precisó.

El AC Milan se apresta a jugar contra el Hellas Verona en la actividad de la fecha 33 del Calcio y el equipo donde milita Santiago Giménez buscará darle alcance al sublíder Nápoles, que suma 66 unidades, por 63 de los milanistas, en un duelo importante para mantener su espacio en las copas europeas.

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