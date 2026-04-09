Carlos Hermosillo apuesta por Raúl, Santiago y la Hormiga como los delanteros para el Mundial

A teléfono Carlos Hermosillo, exmundialista en Estados Unidos 1994 y actual talento de la cadena estadounidense Fox Sports, quien insistió en que los delanteros para el Mundial 2006 deben ser Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando “Hormiga” González y como “tapado” Guillermo Martínez.

“Creo que van a ir Raúl Jiménez, Santiago Jiménez y La Hormiga como delanteros; no sé si vaya a meter dentro de ese rubro como delantero a Julián Quiñones, pero no creo, lo dudo; yo más bien creo que lo va a meter como un medio más”.

“Pero creo que serán tres los delanteros que va a llevar y no creo que lleve a Berterame, pero creo que quien se puede colar es el de Pumas, Guillermo “Memote” Martínez, porque le da otra opción de salida y otra opción de juego aéreo”, dijo el delantero que en 1994 vio acción en la delantera de México contra Irlanda e Italia.

En la charla con La Opinión, la leyenda viviente de la Máquina Celeste de Cruz Azul, también dijo sobre el momento que vive la “Hormiga” González y a quien ya quieren comparar con el español Yamile Yamal, cuando creo que Armando debe ir con calma y no dejarse llevar por las exageraciones, sobre todo porque tiene el gran mérito de estar en la zona de gol generando peligro.

“Tiene un buen futuro, tiene mucho que aprender, pero eso de que lo están comparando con Yamil Yamal, de que su valor es más alto que el del español cuando inició, no le hace bien. Creo que es una comparación demasiado absurda en este momento, porque estamos acostumbrados en este país a levantarlos tanto que al ratito se derrumban”, expuso el actual talento de Fox Sports.

Raúl Jiménez ya está en México para concentrar con la Selección para los partidos contra Portugal y Bélgica, el mejor delantero que tenemos🇲🇽❤️



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Hermosillo también aclaró que no quita mérito al artillero de Chivas, sino todo lo contrario: Claro que es un gran jugador, que lo ha llevado muy bien su técnico y hay que reconocer que sí es un jugador que tiene gol y que hoy en México goleadores mexicanos hay muy pocos”.

Pero el excruzazulino insistió en que: “Tiene que aprender mucho más, porque falla muchas oportunidades, pero eso también demuestra que sabe estar en el momento adecuado y a veces veo que llega muy precipitado a la portería y por eso falla.

“Creo que debe aprender a hacer la pausa, como recuerdo lo que decía César Luis Menotti, que me enseñó que los tiempos para los jugadores son diferentes, tanto para el defensa, el medio y los centros delanteros, en donde las pausas dentro del área son claves. Hay muy pocos jugadores en el mundo como Luis García o como Luis Flores que tenían decisiones muy rápidas y ese fue su éxito”, dijo el quinto mejor goleador en la historia de la selección de México.

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Finalmente, dijo que el “Vasco” Aguirre tendrá en unas semanas más que echarse un trompo a la uña con la elección de los 26 mundialistas, en donde eso puede hacer la diferencia, aunque dijo que una parte importante podría ser el apoyo de la afición como en 1986.

“Creo que la afición va a tener un papel muy importante, como esta selección puede crecer muchísimo”, concluyó.

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