Aitana se confiesa sobre su relación con Sebastián Yatra en un show de Rosalía

El paso del “Lux Tour” de Rosalía por Madrid sigue dejando momentos para la historia de la cultura pop. Sin embargo, ninguna sorpresa fue tan impactante como la protagonizada este viernes por Aitana.

Ante miles de personas, la intérprete de “Las babys” se subió al ya famoso escenario-confesionario de la “Motomami” para revelar detalles íntimos y hasta ahora desconocidos sobre su ruptura con Sebastián Yatra.

Durante la previa al tema “La Perla” —canción que Rosalía dedica a sus desamores—, la artista invitó a Aitana a liberar sus penas sentimentales.

Sin titubeos, Aitana confesó que su relación con Yatra tenía una “fecha de caducidad” marcada por la sinceridad, aunque dolorosa, del cantante colombiano.

“Se acabó, un año, no más de un año”, comenzó relatando Aitana ante el asombro del público y de la propia Rosalía.

Según explicó la artista, fue el mismo Yatra quien le planteó sus limitaciones emocionales al poco tiempo de comenzar su noviazgo: “Me dijo: ‘¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel’. Y yo dije: ‘Bueno, por lo menos es sincero'”.

Estas declaraciones confirmaron los rumores que circularon durante meses sobre la inestabilidad de la pareja. Aitana admitió que, al conocer esta condición, siempre supo que el vínculo no sería duradero. “Sabía que tenía caducidad”, sentenció con una mezcla de resignación y empoderamiento.

El momento se volvió viral en redes sociales, no solo por la honestidad de Aitana, sino por la complicidad entre las dos estrellas catalanas.

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