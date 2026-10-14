Premios Billboard 2026: ¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia?

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 promete ser una de las celebraciones más vibrantes y eclécticas de la industria hispana. La ceremonia, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, servirá como el gran broche de oro para la Semana de la Música Latina de Billboard.

La cadena Telemundo y los organizadores del evento confirmaron un cartel estelar de actuaciones en vivo que reunirá sobre un mismo escenario a figuras consagradas y a las voces emergentes que lideran las listas de popularidad globales.

Entre los primeros nombres anunciados para encender la tarima destacan referentes del género urbano y el pop como Ozuna, Manuel Turizo y el cantautor español Pablo Alborán. Representando la fuerza del pop latino y la música regional también dirán presente Carlos Rivera, el joven fenómeno mexicano Xavi, la agrupación Yahritza y Su Esencia, el colombiano Kapo, Melymel, RIZA y el cantante de salsa Víctor Manuelle.

A la lista de actuaciones se suma una potente presencia de la música mexicana actual con Tito Double P —quien lidera las nominaciones con 15 candidaturas— y la agrupación Fuerza Regida.

En las confirmaciones más recientes, la producción sumó un talentoso elenco que abarca géneros tropicales, cumbia, pop y música popular colombiana. Entre los artistas que subirán a cantar figuran el rey del merengue Elvis Crespo, el dúo pop Ha*Ash, Erick Brian, los exponentes colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, así como Tony Dize, Nanpa Básico, Nella, La Nueva Ola de la Cumbia, Pututi & Nesty y la agrupación SANTOS BRAVOS.

Además de los actos musicales, la gala contará con la conducción principal de Carmen Villalobos y Javier Poza, acompañados por un destacado grupo de personalidades que entregarán los premios donde figuran artistas como Becky G, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro, Lali y José Luis Rodríguez “El Puma”.

La alfombra azul comenzará a las 7:00 p.m. ET (6:00 p.m. Centro), seguida por la entrega de premios a las 8:00 p.m. ET, con transmisión en vivo por Telemundo, Peacock, Universo y Telemundo Internacional.

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