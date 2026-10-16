Chicharito reaviva polémica con la selección mexicana con mensaje salpicado de soberbia

Javier “Chicharito” Hernández volvió a sacudir el avispero de las plataformas digitales al protagonizar otra ácida y mordaz escena en sus perfiles oficiales. El máximo romperredes histórico de la selección mexicana encendió la polémica liguera con un llamativo metraje donde utiliza la ironía y soberbia para recordar su doloroso exilio del combinado nacional.



El veterano atacante tricolor no ha conseguido asimilar el estricto veto institucional que sufrió en el cuadro azteca debido a graves faltas de disciplina en las concentraciones. Hernández aprovechó el impacto de su nuevo video para lanzar indirectas contra los altos mandos, sentenciando con soberbia que, de haber recibido más minutos en la cancha liguera, su cuota goleadora sería inalcanzable.



El canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara solicitó de forma burlona tener una mente abierta a todos los internautas que reprodujeron el polémico material multimedia. El futbolista tapatío recurrió al sarcasmo para justificar los múltiples descalabros de su vida personal y profesional, argumentando entre risas que su antigua calvicie era la culpable de todas sus malas decisiones antes de someterse a un injerto capilar.



La llamativa declaración reabrió las viejas heridas de una brillante trayectoria internacional de prácticamente 10 años portando la camiseta verde en los torneos más importantes del planeta. El ariete azteca superó la barrera de los 100 compromisos oficiales con la plantilla nacional y acumuló un registro histórico de más de 50 anotaciones oficiales en las pizarras estadísticas.

¿Chicharito todavía no supera su salida de Chivas? ? https://t.co/3c9bafAfSZ pic.twitter.com/DG3jmgPvX1 — Publimetro México ? (@PublimetroMX) October 16, 2026



La última aparición del histórico atacante con el uniforme del Tricolor se registró en el lejano mes de septiembre del año 2019, antes de ser borrado de las listas. Su estrepitosa salida de las convocatorias oficiales se debió a una combinación de bajas de juego en Europa, decisiones de la secretaría técnica y ruidosos escándalos extradeportivos que colmaron la paciencia de los directivos.



La manzana de la discordia ocurrió durante una concentración liguera en la ciudad de Nueva York, donde el ariete organizó una polémica escapada a un restaurante junto a otros elementos del plantel. El festejo rompió los códigos internos de logística y provocó el fulminante despido de un integrante del personal de apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol.

¿Tirando factos? ???



Javier Hernández sin miedo a nada, recalcó que si hubiera seguido jugando más tiempo en el Tri, su cuota goleadora sería inalcanzable. ???



En el primer comentario te dejamos sus declaraciones ? pic.twitter.com/tfU27ODXLn — Esto en Línea (@estoenlinea) October 16, 2026



El estratega argentino Gerardo el “Tata” Martino aprovechó la indisciplina para cerrarle las puertas del selectivo e iniciar el recambio generacional con otras opciones en el eje del ataque. Hernández admitió recientemente ante los medios de comunicación que el timonel sudamericano no fue el único responsable de su jubilación anticipada, reconociendo que sus conductas inmaduras sepultaron su ciclo.



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