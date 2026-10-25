Hugo Sánchez congela el tiempo en Ciudad Universitaria con unas emotivas “bodas de oro”

De pronto, 18,250 días resumidos en medio siglo parecieron quedar completamente congelados en el histórico debut del máximo exponente en la historia del fútbol mexicano, Hugo Sánchez y en donde el inmueble del Pedregal se inundó de una nostalgia desbordante.

Todo debido al homenaje para el Pentapichichi por sus primeros 50 años de su debut como profesional y que la directiva felina no quiso dejar pasar, organizando un homenaje previo al duelo entre los Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL, correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026, reviviendo el nacimiento hacia la fama del inolvidable Pentapichichi.





Justo cuando las manecillas del reloj marcaron las 21:01 horas de la noche, el sonido local pronunció a los cuatro vientos el nombre del histórico ariete y el Olímpico Universitario pareció retumbar con la fuerza de aquellas épocas doradas.

La afición felina no dudó en entregársele de nuevo entre aplausos, teléfonos levantados, sonrisas emocionadas y ojos que se llenaron de lágrimas al recordar las chilenas que desafiaban las leyes de la lógica.

UN MOMENTO ESPECIAL???



Hugo Sánchez se tomó un momento para convivir con sus seguidores, firmar autógrafos y compartir sonrisas con quienes reconocen su legado en el fútbol mexicano. ??? pic.twitter.com/oNx1lqcpwh — Claro Sports (@ClaroSports) October 25, 2026



El atacante caminó con elegancia hacia los jugadores y saludó a cada uno en medio de una recepción donde el abrazo final con Keylor Navas reunió a distintas generaciones de la historia auriazul.

En una cancha acostumbrada a las urgencias del presente, el guardameta costarricense y el máximo referente del club se fundieron en un gesto sencillo pero cargado de significado, provocando que el homenaje dejara de ser un protocolo para pertenecerle a la gente.



Con el puño derecho levantado con orgullo hacia los diferentes sectores de la tribuna, el hombre que conquistó el viejo continente entonó las estrofas del himno universitario, cobijado por los colores que marcaron su vida.

¡QUÉ BELLEZA! ?



Así el reconocimiento que le entregarán a Hugo Sánchez esta noche en C.U. ???@rosales54462 pic.twitter.com/fus1Kf6K7D — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 25, 2026

Desde la trinchera visitante, la afición de los Tigres también hizo sentir su presencia con cánticos de apoyo, componiendo una estampa vibrante que trascendió por completo la enorme rivalidad deportiva de la noche en el Pedregal.

? Tremendo homenaje recibió Hugo Sánchez en el Olímpico Universitario.



A 50 años de su debut en Primera División, el Pentapichichi volvió a la que fue su casa. pic.twitter.com/BrWoTRhLry — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 25, 2026



La espontánea reacción de la multitud al escuchar el coro de ¡Hugo, Hugo, Hugo! devolvió al ídolo a una dimensión entrañable, demostrando que el tiempo jamás conseguirá alejar a las leyendas del corazón de su gente. En las gradas quedó abierta la eterna discusión de si Sánchez es el mejor o el más grande de la historia, resolviendo la velada con la certeza de que su huella sigue viva en quienes lo vieron jugar.

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