Pumas mantiene una deuda histórica con el legendario Hugo Sánchez

La directiva de Pumas mantiene una deuda histórica con el máximo referente de su cantera al negarle de forma sistemática un partido de despedida en Ciudad Universitaria, dijo para As México, José Luis “Pareja” López para denunciar el constante menosprecio institucional que sufrió el Pentapichichi desde sus primeros pasos en la cancha del Pedregal.



El histórico mediocampista auriazul recordó el tormentoso y hostil desembarco del Niño de Oro en el primer equipo felino durante la competitiva década de los setenta. El vestuario universitario de aquella época, plagado de vacas sagradas y figuras consagradas como Cabinho, Muñante y Cándido, recibió con bastante recelo, orgullo y envidia los éxitos internacionales que el juvenil mexicano ya presumía en su palmarés.

‘Pareja’ López relató para AS lo que vivió a su lado y por qué considera que este homenaje debió llegar mucho antes? https://t.co/dL8OnxQlYd — AS México (@ASMexico) October 23, 2026

Los futbolistas titulares de la UNAM le cerraron las puertas de inmediato y le regatearon el arropamiento al considerarlo un joven agrandado que se creía el mote de oro. Ante el rechazo generalizado del plantel, Sánchez se refugió en la complicidad futbolística de López, quien se convirtió en su principal aliado de vida, surtiéndolo de balones medidos en cada compromiso disputado.



La sociedad dorada entre ambos futbolistas nació fuera de las canchas, compartiendo las aulas de la Facultad de Odontología, y se consolidó en el césped con la obtención de los primeros campeonatos nacionales.

El Pareja lamentó con nostalgia el distanciamiento actual que tiene con la leyenda del Real Madrid, con quien perdió todo tipo de contacto tras su última etapa como director técnico bicampeón en el lejano año 2004.



López calificó como una falta de respeto terrible que la institución universitaria jamás le haya rendido un tributo público a la altura de lo que construyó en el Pedregal. Para el exjugador tapatío, el cuadro felino olvidó por completo los códigos básicos de gratitud con la máxima figura que cimentó la grandeza y el respeto que hoy presume la escuadra del Pedregal.



El exgregario del Pentapichichi aprovechó el espacio periodístico para mandar un mensaje contundente a las oficinas universitarias, exigiendo que se corrijan los errores del pasado con sus leyendas vivientes. Para el Pareja, es una auténtica ofensa que la directiva ignore el legado de un jugador que rompió paradigmas en el extranjero y puso el nombre de México en la élite mundial.



Asimismo, el exjugador auriazul aprovechó la entrevista para lanzar un sabio consejo a la nueva joya del balompié nacional, Gilberto Mora, de cara a su inminente aventura en el viejo continente. López exhortó al juvenil de los Xolos de Tijuana a mantener el descaro, la alegría y la personalidad atrevida en las ligas europeas para evitar que su talento termine desperdiciado por la falta de minutos.

SER EL ‘NIÑO DE ORO’ NO LE ABRIÓ TODAS LAS PUERTAS.



Antes de convertirse en leyenda, Hugo Sánchez tuvo que ganarse su lugar en Pumas. ? pic.twitter.com/jr9b2nUDQD — AS México (@ASMexico) October 23, 2026



El Pareja comparó las condiciones físicas y el impacto de Mora con irrupciones generacionales de la talla de Lamine Yamal en el Barcelona, advirtiendo que el fútbol mexicano no puede darse el lujo de quemar a sus pocos prospectos. Con la autoridad que le da la historia, López sentenció que el éxito en Europa solo se consigue con mentalidad de hierro y los pies firmes sobre la tierra.

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