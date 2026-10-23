Fernando Guerrero exige un castigo ejemplar para el preparador físico de Pumas

El exárbitro Fernando Guerrero exigió una sanción severa y ejemplar para el preparador físico de Pumas, Rodrigo Barrios, tras morder el anzuelo en la monumental campal que se armó en el Estadio TSM contra Santos Laguna.

El Cantante no se guardó absolutamente nada y soltó las evidencias en las redes sociales para meterle un calambre de aquellos a las autoridades de nuestro balompié, demostrando que la disciplina en el banquillo universitario brilló por su ausencia en los minutos más candentes del partido.

?VIOLENCIA?



Se le espera una sanción de más de 1 partido para Rodrigo Barrios prep. físico del equipo @PumasMX por la conducta Violenta de lanzar una botella de agua a la banca del equipo @ClubSantos pic.twitter.com/5JlyArDJFf — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 22, 2026

La lumbre subió de tono en la Comarca Lagunera cuando los jugadores de ambas escuadras se enfrascaron en una danza de empujones, insultos y uno que otro cariñito malintencionado que descompuso el encuentro.

Dicen los que estuvieron ahí que Juninho Vieira cooperó con su respectiva dosis de provocación al calentar a la tribuna local con señalamientos provocadores, pero el verdadero protagonista del escándalo terminó siendo el hombre de confianza de Esteban Solari, quien perdió la cabeza por completo.

El polémico video que circula con fuerza en el mundo digital y que puso a parir cuates a la directiva felina muestra el momento exacto en el que Barrios se convierte en un auténtico peligro con sed de revancha.

?INACEPTABLE?



Otro ángulo del golpe con la botella que lanzó el preparador físico de @PumasMX hacia el 4o arbitro y la banca del equipo @ClubSantos

Si se demuestra claramente en video que golpea al árbitro debe sancionarse fuertemente por parte de la disciplinaria.? pic.twitter.com/MLY0aOcs5X — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 22, 2026

Sin pensarlo dos veces, el argentino lanzó un proyectil en forma de botella de agua hacia la zona caliente de la banca santista, con tan mala fortuna y puntería de Apache que el objeto terminó estrellándose directo en el pecho del cuarto silbante, Iván Antonio López Sánchez.

A pesar de que el silbante agredido andaba en el limbo y no pudo identificar de primera mano al autor del chistecito debido al caos reinante, las benditas cámaras de televisión y las imágenes rescatadas por el Guerrero dejaron completamente al descubierto al infractor.

En medio de los manotazos y el griterío, el jugador de los Guerreros, José Abella, se encontraba a unos cuantos pasos y fue testigo de honor de la deleznable acción, convirtiéndose en una pieza clave de este rompecabezas.

Ante la flagrante falta de respeto al cuerpo arbitral, el silbante central Guillermo Pacheco Larios no titubeó y le mostró la tarjeta roja al preparador físico sudamericano al minuto 89 para mandarlo a bañar temprano antes de que las cosas pasaran a mayores.

Sin embargo, para Fernando Guerrero, ese castigo exprés en la cancha es una auténtica bicoca que no limpia la afrenta cometida contra el gremio de negro, por lo que exige mano dura de inmediato.

?NO ES PENAL?



Este contacto de Nathan de @PumasMX no es suficiente para hacer caer al jugador de @ClubSantos que da 3 pasos más y después cae.

Marcaron penal y roja por evitar oportunidad manifiesta de gol.



El VAR no entró porque para él no hay elementos claros para quitar el? pic.twitter.com/RjG94DEDgY — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 22, 2026

El Cantante levantó la voz con energía argumentando que la Comisión de Árbitros tiene la papa caliente y debe dictar una suspensión que vaya mucho más allá de un simple partidito de castigo en la congeladora.

La credibilidad del aparato de justicia deportiva en México vuelve a estar en el ojo del huracán y la afición espera un golpe de autoridad en la mesa para frenar de una vez por todas los constantes berrinches de los cuerpos técnicos extranjeros.

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