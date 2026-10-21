Una diferencia de media hora separó a Memo Ochoa de jugar para sus “odiados” Pumas

Un descuadre de apenas 30 minutos en el reloj escolar separó al guardameta Guillermo Ochoa de iniciar su carrera con los Pumas de la UNAM, un imprevisto logístico que le cambió el rumbo al balompié nacional y que le permitió finalmente convertirse en una figura histórica del América.

El histórico canterano y leyenda del Club América confesó de manera pícara que su destino en el nido de Coapa se definió por pura necesidad horaria de su padre cuando se mudaron a la capital del país, dejando con las ganas a la cantera universitaria de tener entre sus filas a uno de los arqueros más determinantes de las Copas del Mundo.

?? Guillermo Ochoa reveló que estuvo a solo 30 minutos de jugar con Pumas, uno de los grandes rivales del América. ¡Su historia pudo ser muy diferente! ??https://t.co/KtUXzJvSMX — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2026

La sabrosa revelación se dio durante una charla con los músicos de la agrupación Fuerza Regida, donde el cantante Jesús Ortiz Paz le rascó el pasado al cancerbero sobre sus verdaderas pasiones infantiles antes de volverse un ídolo azulcrema.

Con total franqueza, el portero admitió que de niño le iba al Atlas de Guadalajara y que jamás sintió amor por las Chivas, a pesar de tener un tío metido en las entrañas del Rebaño Sagrado, un detalle que guardaba celosamente antes de soltar la bomba de su casi llegada al Pedregal.

El problema radicó en que los entrenamientos de los felinos arrancaban puntualmente a las 15:30 horas, mientras que en Coapa el silbatazo inicial se daba a las 16:00 horas, dándole un colchón de tiempo clave a su familia.

Como el pequeño guardameta salía de sus clases a las 14:30 horas, el trayecto hacia las instalaciones universitarias era una misión imposible para el jefe de la casa, quien decidió romper el dilema inscribiéndolo de último momento con las Águilas para escribir una historia totalmente distinta.

Esta anécdota sale a la luz justo en la semana en la que el experimentado arquero de 6 citas mundialistas recibirá un magno homenaje por parte de la directiva americanista en el duelo liguero del próximo sábado 25 de octubre contra el Pachuca.

#EntreSombras | MEMO OCHOA: EL NO A PUMAS Y LA BÚSQUEDA DE CLUB PARA JUGAR SU SEXTO MUNDIAL ?



?? Hace tiempo pudo ser el punto de la atención del balompié mexicano, si hubiera aceptado la propuesta de los Pumas de la UNAM.



?? Fue tajante con su respuesta por respeto a su? pic.twitter.com/bb8tBguVOI — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2025

El destino caprichoso quiso que el reloj vistiera a Memo de amarillo para siempre, pero el fútbol mexicano recordará que el canterano más emblemático de Coapa estuvo a media hora de madrugar a todos con el escudo del odiado rival en el pecho.

Lo paradójico del asunto es que hace un año, cuando Memo buscaba equipo, llegó una oferta de los Pumas que andaban en busca de un arquero con experiencia y el seis veces mundialista rechazó el ofrecimiento por su antagonismo por los colores felinos, cuando en su infancia pudo ser parte de ellos. Cosas del destino.

Seguir leyendo:

– El Club América alista un histórico homenaje para Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca

– El Memorial Coliseum encenderá la antorcha olímpica para homenajear a Guillermo Ochoa

– ¿Cuántos goles recibió Guillermo Ochoa en su carrera?











