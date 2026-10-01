El Memorial Coliseum encenderá la antorcha olímpica para homenajear a Guillermo Ochoa

Han pasado un par de meses desde que Guillermo Ochoa colgó los guantes de manera definitiva. El emblemático guardameta mexicano cerró su legendaria trayectoria tras la Copa del Mundo 2026, certamen donde la selección mexicana se despidió en los octavos de final ante Inglaterra.

Con esa última participación, el canterano americanista grabó su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol. El tapatío logró la hazaña de disputar seis Copas del Mundo, igualando un selecto récord que comparte únicamente con astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¡La FMF informó que Guillermo Ochoa recibirá un reconocimiento a su trayectoria, en el partido ante Chile! ??? pic.twitter.com/fB3taEHJxO — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 1, 2026

Mientras la nostalgia por su retiro sigue fresca, el proceso de Rafael Márquez en el banquillo nacional ya marcha a marchas forzadas con la mirada fija en el Mundial 2030. La renovación generacional es evidente, tal como se reflejó en el último once titular frente a Perú, el cual promedió apenas 24 años de edad.

La agenda tricolor contempla el enfrentamiento ante Estados Unidos en Glendale este sábado y, posteriormente, el choque contra Chile en Los Ángeles el martes 6 de octubre. Será en la cancha del Memorial Coliseum donde los aficionados se unirán para brindarle un último homenaje bajo el lema de “Thank You, Memo”.

Esta gala especial del MexTour en California busca reconocer el legado de un arquero que se ganó el cariño incondicional de los paisanos en territorio estadounidense. Su paso por el fútbol del Viejo Continente y sus múltiples batallas con la playera verde serán el eje central del evento.

La directiva de Soccer United Marketing confirmó que la antesala del encuentro incluirá videos con mensajes de los fanáticos y sorpresas especiales. El momento cumbre de la noche llegará con el encendido de la emblemática antorcha olímpica del estadio, recordando sus dos participaciones en Juegos Olímpicos y el bronce de Tokio 2020.

MERECIDO HOMENAJE A MEMO OCHOA ???



El histórico portero recibirá el reconocimiento 'Thank You Memo' previo al México vs Chile en Los Ángeles. ???



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El fervor de la afición en Los Ángeles por despedir a su ídolo ya se siente con fuerza en las taquillas del inmueble. Los reportes confirman que se han vendido más de 50,000 entradas de las 77,500 localidades disponibles, por lo que se prevé un lleno absoluto antes del silbatazo inicial.

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