El “Vasco” no garantizó la titularidad de Memo Ochoa vs. Chequia

Frente a la gran opción de que Guillermo Ochoa juegue para sellar su sexto Mundial en su trayectoria, el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, no garantizó la participación del legendario portero mexicano en los cambios que realizará para enfrentar este miércoles a Chequia.

Aguirre, en la conferencia de prensa previa al duelo contra el seleccionado europeo en el tercer juego del Grupo A del Mundial, al tiempo que aclaraba que solo fue una falsa alarma el golpe que sufrió Memo Ochoa en el entrenamiento matutino de este martes, también rechazó garantizar la presencia del guardameta desde el inicio contra Chequia.

??? ¿Juega Memo o no? “PARA ESO ESTÁN LAS MESAS DE DEBATE”, responde Javier Aguirre previo al México vs. Chequia. El director técnico aseguró que su trabajo es ganar partidos y admitió que no se ha quedado satisfecho con el desempeño del ‘Tri’ en los dos partidos anteriores.



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“Sí se resbaló, fue la cadera y, la verdad, para la edad que tiene, está estupendamente bien. Está flojito el campo; antes de que Memo se cayera, le pasó a Tala; fue un momento en el que nos preocupamos”, señaló Aguirre.

La acción donde Memo tardó en levantarse al ser auxiliado por el personal técnico del equipo nacional se viralizó de inmediato, pero el técnico aclaró que Memo Ochoa, al igual que el resto de los 25 convocados, está listo para jugar contra los checos.

Pero en ningún momento dobló las manos para anunciar el inicio del guardameta nacional: “Las mesas de debate se dedican a generar polémica; yo no voy a regalar nada. Lamentablemente, por lesión perdimos a Malagón y Huescas; en la selección están los que están en mejor momento. Yo estoy para que mis jugadores jueguen bien y estén bien; no hemos jugado bien en los dos partidos que jugamos. No me vuelvan a preguntar nada de Memo”, expuso.

"NO HEMOS JUGADO BIEN…". ?? Javier Aguirre admite que el juego de México no lo ha dejado satisfecho y que espera que ante Chequia sea mejor.



Aquí sus declaraciones en la conferencia de prensa previa al partido. ?? #FiebreDeFutbol #BoletoANorteAmerica pic.twitter.com/liKuQgxOHJ — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 23, 2026

El resto de los cambios

En el resto de los cambios, Aguirre confirmó que no jugará Brian Gutiérrez debido a que lo cuidarán por la tarjeta que tiene acumulada y su lugar seguramente será ocupado por Obed Vargas del Atlético de Madrid, mientras que Mateo Chávez es candidato para aparecer en el sitio de Jesús Gallardo.

También está confirmado el regreso de César Montes en la zaga central, por lo cual la formación mexicana podría ser con Raúl Rangel o Memo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez en la defensa, Edson Álvarez, Obed Vargas, Luis Romo y Roberto Alvarado en el mediocampo y adelante Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¡ASÍ SALTARÍA MÉXICO! ?????



Estos son los 11 jugadores que Javier Aguirre podría elegir para el último partido en fase de grupos del #Mundial



¿Quién falta, quién sobra? ? pic.twitter.com/f3ike7m55F — Claro Sports (@ClaroSports) June 24, 2026

Veremos si se confirman estos cambios o al final opta por mantener a Edson Álvarez en la central y Erik Lira en el mediocampo, así como la continuidad de Obed Vargas, que tuvo un buen desempeño contra Corea del Sur la semana pasada.

Tampoco sería extraño que inicie Santiago Giménez en el ataque del Tricolor e inclusive que Israel Reyes aparezca en el once inicial del cuadro nacional contra Chequia en un duelo donde la oncena dirigida por el “Vasco” Aguirre buscará por primera ocasión en su historia tres victorias en la primera fase.

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