A Memo Ochoa lo traicionan las lágrimas por emotiva carta de su hija

Con 740 partidos como profesional, de los cuales 140 han sido con la selección de México en casi dos décadas de trayectoria, hay pocas cosas que pudieran emocionar al portero mundialista Memo Ochoa, como una carta llena de sentimiento de su hija que dibuja perfectamente el momento que vive su progenitor.

Con seis Mundiales a cuestas y esperando jugar por lo menos un partido en su cuarta edición, el exportero del América recibió una emotiva carta de su hija Lucciana que lo hizo vibrar hasta el último rincón de su ser por las líneas dedicadas por su heredera, al grado de provocar que el guardameta se emocionara hasta las lágrimas por el cariño, amor y orgullo vertido en esa misiva.

“I’ll still see you as my dad, and also as my legend.”



In the latest episode of “Letters That Unite”, Ochoa receives an emotional letter from his daughter, reflecting on his incredible journey with the Mexico national team and his legendary career at the #FIFAWorldCup. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

El guardameta dio a conocer los detalles de la misiva enviada por su hija mayor y después la FIFA la replicó, en donde lo hicieron vibrar hasta la última fibra de su ser por la forma como lo dibujó una personita que ha ido conociendo las hazañas, desilusiones, triunfos y reveses de su señor padre.

“Querido papá:

“Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras. Y este es uno de esos momentos, jejejeje. Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el futbol. Hablan de los mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando futbol, y eso es muy cool y divertido. Pero para mí eres, antes que nada, mi papá”

“Eres el que siempre nos hace reír con tus bromas (a veces medio malas), el que nos pregunta cómo estamos después de los partidos y el que nos ayuda siempre en nuestras tareas.

“Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México.

“Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo que eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado: seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos”, contó Lucciana en parte de la misiva.

FIFA compartió el video de Memo Ochoa en la FMF leyendo la misiva en un ambiente a media luz y al final hizo una reflexión de lo que ha sido su carrera durante 23 años.

“Pero cuando llegue ese día espero que lo disfrutes. Que recuerdes todo lo que trabajaste para llegar hasta allí y que te sientas orgulloso de todo lo que has conseguido.

"Yo seguiré viéndote como mi papá. Y también mi leyenda". ???



En el último episodio de "Letters That Unite", Memo Ochoa recibe una emotiva carta de su hija, que repasa su trayectoria con la selección de México y su legendaria carrera en la #CopaMundialFIFA. ?? — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

“Pase lo que pase en este Mundial, para nosotros ya eres un ganador. No solo por el futbol, sino por la persona que eres, por tu esfuerzo y por el ejemplo que nos das todos los días.

“Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá (y también mi leyenda). Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de ti porque vamos a ganar la copa del mundo juntos.

“Con cariño, Lucciana”.

Ochoa se retirará después del Mundial 2026

El portero mexicano, emocionado después de leer la carta, hizo una reflexión sobre su carrera y los seis Mundiales y concluyó que, sin la Selección Mexicana, ya no le ve sentido a seguir jugando al futbol.

“Todo ha estado en una espiral durante más de 22, 23 años, donde poco tiempo para vacacionar, para la familia, para llevarlos de paseo y la Selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida, mi brújula.

“Yo no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería mi carrera sin la Selección. Ahora que termine con la selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando. He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”, concluyó.

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