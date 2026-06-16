Prensa de Corea del Sur se burla de Heung-min Son y tiene roces con su selección en México

A pocos días de uno del partido más atractivo del Grupo A del Mundial 2026, la selección de Corea del Sur vive momentos de tensión fuera de la cancha. El conjunto asiático se prepara para enfrentar a la selección de México, pero la atención se ha desviado hacia el conflicto surgido entre jugadores, cuerpo técnico y representantes de la prensa surcoreana desplazados al torneo.

La situación escaló después de que durante una transmisión en vivo realizada en México se escucharan comentarios críticos contra Heung-min Son, capitán y máxima figura del equipo, lo que provocó una reacción inmediata dentro de la concentración coreana.

El comentario sobre Heung-min Son que detonó la polémica

Las diferencias comenzaron tras la difusión de un video correspondiente a uno de los primeros entrenamientos de Corea del Sur en territorio mexicano.

Durante la transmisión se escuchó a periodistas surcoreanos realizar comentarios sobre la situación militar del futbolista del Tottenham Hotspur, quien recibió una exención especial tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018.

“Corre como si estuviera en el servicio militar”, se escuchó. “Y eso que ni siquiera el servicio militar completó”, menciona alguien más.

??? | A los reporteros coreanos se les olvidó apagar el micrófono y fueron grabados criticando a Son por no haber completado el servicio militar.



En Corea el servicio militar dura casi 2 años, pero Son solo hizo 3 semanas de básico tras ganar el oro en los Asiáticos 2018. ? pic.twitter.com/ewwN0fB7Qq — Sergio ?? (@Seergiot3ck) June 9, 2026

La frase generó malestar dentro del plantel y abrió una nueva polémica alrededor del referente del futbol asiático.

Los jugadores cierran filas con su capitán

La reacción de la plantilla no tardó en llegar. De acuerdo con reportes surgidos desde el campamento de Corea del Sur en Guadalajara, los futbolistas mostraron su inconformidad y sostuvieron una reunión exclusiva con representantes de medios de comunicación de su país.

Como muestra de respaldo a Heung-min Son, varios integrantes del equipo decidieron no participar en actividades programadas con la prensa.

Además, fueron suspendidas entrevistas individuales previamente acordadas entre jugadores y medios de comunicación, una medida que elevó aún más la tensión entre ambas partes.

¡SE PONE TENSO TODO EN VERDE VALLE! ?



Después de que se filtraran audios de la prensa coreana en contra de los jugadores, Corea del Sur canceló algunas conferencias de prensa, lo que transformó por completo el ambiente en el campamento surcoreano.



?: @Freddyolivarez pic.twitter.com/bOlPOs7GZt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 15, 2026

La federación intervino en el conflicto

La controversia alcanzó tal dimensión que la Federación de Fútbol de Corea del Sur publicó un comunicado oficial para pronunciarse sobre lo ocurrido.

En el mensaje, el organismo lamentó los “comentarios inapropiados” que causaron “gran conmoción y decepción en el equipo” y pidió a los periodistas actuar con mayor responsabilidad hacia los futbolistas y la selección nacional.

La federación también hizo un llamado a la unidad en un momento clave para un equipo que disputa su undécima participación en una Copa del Mundo.

El comunicado desapareció y Son se reunió con los periodistas

Horas después de su publicación, el comunicado emitido por la federación fue retirado de las redes sociales oficiales.

La decisión coincidió con una reunión entre Son Heung-min y representantes de la prensa involucrados en la controversia.

De acuerdo con testimonios de personas presentes, los periodistas ofrecieron disculpas al delantero; sin embargo, no quedó completamente claro si el equipo levantará las restricciones impuestas a ciertos medios de comunicación.

? Son Heung-min Accepts Press Apology, But South Korea Media Return Remains Undecided ????



South Korea captain #SonHeungMin has received a formal, face-to-face apology from newly appointed press leaders at their Mexico training base over leaked derogatory remarks.



While Son? pic.twitter.com/vmyVlyRat7 — Han June Football-Asian.com (@holazuni) June 16, 2026

Corea del Sur se enfoca en México

Mientras intenta dejar atrás el ruido extradeportivo, la selección de Corea del Sur continúa su preparación para enfrentar a la selección de México en un compromiso que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Por ahora, el cuerpo técnico encabezado por Hong Myung-bo mantiene su planificación habitual y se espera que este miércoles comparezca ante medios internacionales junto con uno de los futbolistas convocados, como parte de las actividades oficiales organizadas por FIFA.

Heung-min Son, el líder que une a Corea del Sur dentro de la cancha

Más allá de la controversia, el episodio ha dejado una imagen clara dentro del combinado asiático: el respaldo absoluto de jugadores y cuerpo técnico hacia Heung-min Son.

A las puertas de un duelo crucial frente a la selección de México, el capitán surcoreano se mantiene como la principal referencia de un equipo que busca dejar atrás la polémica y concentrarse en lo que sucede dentro del terreno de juego.

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