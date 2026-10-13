El Club América alista un histórico homenaje para Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca

La directiva de las Águilas del América cocina un espectacular reconocimiento para festejar la trayectoria de Guillermo Ochoa. El legendario guardameta surgido de Coapa recibirá los aplausos de su gente en la cancha que lo vio nacer futbolísticamente.

Los altos mandos de la institución azulcrema determinaron que la emotiva ceremonia se lleve a cabo en las inmediaciones del Estadio Azteca. El coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para ovacionar a uno de sus últimos grandes ídolos debajo de los tres palos.

?? ¡OCHOA VOLVERÁ A CASA! ?



Guillermo Ochoa tendrá un reconocimiento especial en el Estadio Banorte, un escenario que fue testigo de grandes momentos del histórico guardameta mexicano con el América



En el marco de los festejos por los 110 años de las Águilas, el club prepara? pic.twitter.com/XpVkad4p3T — Claro Sports (@ClaroSports) October 13, 2026

La dirigencia de la escuadra millonaria no quiere dejar pasar la oportunidad de condecorar a un futbolista que creció a niveles agigantados bajo el cobijo de su cantera. El arquero tricolor defendió la cabaña de Coapa con orgullo a lo largo de dos etapas históricas.

Ochoa registró 424 partidos oficiales con el escudo crema, participando en diversas competencias nacionales e internacionales. Su enorme jerarquía en el nido le sirvió como trampolín definitivo para consolidar una carrera legendaria.

Ese aprendizaje en el nido le permitió custodiar los tres postes de la Selección Mexicana en una histórica cifra de seis Copas del Mundo. Asimismo, fraguó una longeva travesía en el viejo continente con camisetas como el Ajaccio, Málaga y Granada.

La aventura del canterano en Europa abarcó el balompié de Bélgica con el Standard de Lieja y las canchas de Italia con la Salernitana. Sus últimas pinceladas en el extranjero ocurrieron en los circuitos del AVS Futebol de Portugal y el AEL Limassol de Chipre

La esperada cita de la fanaticada crema con el arquero mundialista ocurrirá el próximo 25 de octubre dentro de las acciones de la jornada liguera. El homenaje quedó programado para realizarse justo en el partido oficial donde el América recibirá la visita del Pachuca.

En las plataformas digitales comenzaron a correr fuertes rumores que aseguraban que el veterano cancerbero disputaría algunos minutos en el terreno de juego. Sin embargo, estas versiones son totalmente falsas debido a que el jugador no cuenta con registro vigente en el circuito.

La intención principal de los azulcremas es otorgarle una placa conmemorativa a su histórico canterano ante el cobijo del público capitalino. El guardameta cerró su exitoso ciclo profesional tras disputar su sexta Copa del Mundo con el combinado nacional hace unos meses.

La gran historia de amor entre “Paco Memo” y el conjunto de Coapa arrancó formalmente el pasado 12 de febrero de 2004 con su debut en el primer equipo. Ochoa defendió la cabaña americanista de forma ininterrumpida hasta el año 2011, cuando dio el salto al viejo continente.

MEMO OCHOA VUELVE A CASA ??



América prepara un homenaje para uno de los grandes referentes de su historia. Guillermo Ochoa regresará al Estadio Banorte el próximo 25 de octubre, durante el partido ante Pachuca.



Eso sí: Memo no jugará el encuentro. Su presencia será únicamente? pic.twitter.com/QUXBDKsdpF — AS México (@ASMexico) October 13, 2026

Tras picar piedra en el balompié de Europa, el hijo pródigo regresó al nido para una segunda etapa de gloria que abarcó del 2019 al 2022. La directiva ya alista los últimos detalles logísticos para garantizar una noche inolvidable en honor a su mítico dorsal trece.

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