Otra vez el cáncer de las apuestas amenaza al fútbol mexicano

La Federación Mexicana de Fútbol encendió las alarmas en la Liga de Expansión MX al anunciar que abrió una investigación de oficio en contra del club Tepatitlán FC y varios de sus futbolistas por presuntas faltas a la integridad deportiva.

Aunque en el entorno futbolístico se presume la implicación del polémico mediocampista Dieter Villalpando, el organismo rector evitó dar nombres específicos en su primer reporte, manteniendo el caso bajo un estricto principio de confidencialidad.

?| La Comisión Disciplinaria informa: pic.twitter.com/Ly3bBl2CCB — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 24, 2026





Mediante un comunicado oficial emitido este viernes 23 de octubre, la Comisión Disciplinaria confirmó que el procedimiento se fundamenta en el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones de la FMF con la finalidad de impedir que el cáncer de las apuestas siente sus bases en el fútbol mexicano.

Las autoridades pusieron especial énfasis en el Apéndice IV de la competencia, el apartado normativo encargado de vigilar la transparencia en las canchas y castigar severamente cualquier sospecha relacionada con los esquemas de apuestas en el balompié nacional.



La sacudida mediática se originó en las plataformas digitales tras filtrarse supuestas capturas de pantalla que vinculan a integrantes del plantel alteño con intentos de ingreso a grupos de pronósticos deportivos.

Coincidentemente, en la última jornada de la división de plata, el experimentado exjugador de las Chivas y el Pachuca llamó poderosamente la atención al quedar completamente fuera de la convocatoria oficial para el partido contra los Dorados de Sinaloa.

¡JUGADORES DE TEPATITLÁN FC, BAJO INVESTIGACIÓN!??



La Comisión Disciplinaria de la FMF inició un procedimiento de investigación contra jugadores del Tepatitlán FC, de la Liga de Expansión MX, por posibles faltas relacionadas con la integridad de la competencia. ?



Mientras se? pic.twitter.com/8YqGw0eZ6z — Claro Sports (@ClaroSports) October 24, 2026



Ante la ola de rumores que inunda las redes sociales, la cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol precisó que analizará de forma minuciosa todas las evidencias disponibles y garantizará el debido derecho de audiencia para todos los involucrados.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria señaló que los jugadores que resulten directamente sujetos al procedimiento formal permanecerán inhabilitados temporalmente de la competencia mientras se desahogan las investigaciones.



El organismo aclaró que dará a conocer la resolución definitiva una vez que concluyan de forma integral las indagatorias correspondientes en las oficinas de Toluca. Por el momento, el documento oficial no detalla las conductas específicas atribuidas de forma individual.

?: La Comisión Disciplinaria inició una investigación a los jugadores del equipo Tepatitlán FC de la Liga Expansión Mx por un posible caso de amaño o alteración de resultados de partidos. El comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol no especifica los futbolistas en? pic.twitter.com/pcgaFhksaa — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) October 24, 2026

Por esa razón, no es posible asegurar sobre una inhabilitación definitiva o señalar culpables directos; resulta un enfoque impreciso que atenta contra el rigor informativo y el debido proceso de los atletas.

Este nuevo e incómodo capítulo en el circuito de plata reactiva el debate sobre el impacto de las plataformas de juegos de azar en las estructuras del fútbol mexicano.

Será la resolución final de las autoridades deportivas la que determine si existen responsabilidades reales y si proceden sanciones ejemplares, un veredicto que la afición azteca espera con urgencia para garantizar que la pelota ruede limpia en todas las divisiones de nuestro balompié.

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