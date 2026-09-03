La nueva polémica de Dieter Villalpando por chats privados de apuestas deportivas

Dieter Villalpando hizo honor de nueva cuenta a su polémica trayectoria en el fútbol profesional al estar inmiscuido en camisa de once varas, todo debido a la exhibida pública que le hizo un creador de contenido sobre la participación del exjugador de Pachuca y Chivas en el mundo de las apuestas.

La polémica persigue al talentoso volante y esta vez el propio futbolista terminó por meterle más leña al fuego. El mediocampista, quien actualmente milita en el Tepatitlán F.C. de la Liga de Expansión MX, saltó a las tendencias nacionales luego de que se difundieran una serie de capturas de pantalla que lo ligan al universo de los pronósticos.

#ElBolero | ?Ahora que Dieter Villalpando fue ventaneado con que anda queriendo ser parte de una comunidad de apostadores, me enteré de que la primera ‘red flag’ fue cuando pasó de ganar 10 mil pesos al mes a 70 mil pesos, y es que lo primero que hizo fue irse de antro y empezar? pic.twitter.com/hif06qdZyp — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

Lejos de esconderse, dio la cara y admitió que sí le entran los juegos de azar, aunque lanzó un firme argumento defensivo: sus billetes solo se mueven en diamantes y emparrillados.

El escándalo estalló cuando el pronosticador deportivo, Cristian Rey, decidió “quemar” al jugador publicando conversaciones privadas. En los chats se observa la insistencia de Villalpando por ingresar a un grupo VIP de apuestas y sus airados reclamos tras haber perdido dinero por una mala recomendación.





Los chats de la discordia y los 150 mil pesos en juego



La tensión entre el futbolista y el influencer subió de tono entre el 2 y el 3 de septiembre. De acuerdo con el material expuesto, Villalpando llevaba más de un año buscando asesoría para apostar. Al verse exhibido, el jugador reclamó el haber hecho públicos los mensajes privados y, en el calor de la discusión, terminó por soltar una confesión contundente.

POLÉMICA ??



Cristian Rey, famoso tipster, exhibió a Dieter Villalpando en redes por buscar entrar a sus grupos de apuestas ??



No es la primera vez que Villalpando está en el ojo del huracán. En 2020 fue separado de Chivas tras ser denunciado formalmente por un presunto caso? pic.twitter.com/5hPzsRvLGQ — AS México (@ASMexico) September 3, 2026



“He apostado cinco o seis veces y las he perdido. Son las únicas que metí y casualmente las que meto, pierdes”, se alcanza a leer en uno de los textos que circulan en plataformas digitales.



Diversos reportes apuntan a que en los textos también se mencionan pérdidas financieras alarmantes, las cuales rondan los 150 mil pesos en un lapso de apenas 48 horas. No obstante, dicha cifra forma parte de los reclamos del chat y no representa un estado de cuenta verificado de las finanzas del atleta. Ante el revuelo, Villalpando minimizó el impacto laboral asegurando que esta exhibición no le costará su puesto con los de los Altos de Jalisco.



¿Qué dice el reglamento de la FIFA al respecto?



La declaración de Dieter encendió las alarmas, pero legalmente lo coloca en una zona gris muy interesante. El estricto Código Disciplinario de la FIFA de estipula con total claridad que ningún futbolista, árbitro o directivo puede apostar, de forma directa o de indirecta, en partidos, competiciones o cualquier actividad de que esté vinculada al fútbol organizado. Esto se hace para de blindar el juego de cualquier de sospecha de amaño o manipulación de resultados.

El ex jugador de Chivas, Pachuca y otros y hoy jugador de Tepatitlán, Dieter Villalpando, acepta haber apostado como futbolista en activo. No se da cuenta que eso es GRAVÍSIMO. En principio debe ser suspendido, y si apostó a sus propios partidos, lo perseguiría la justicia https://t.co/8wlzz2pPwU — Martín del Palacio (@martindelp) September 3, 2026

Sin embargo, el de reglamento del máximo organismo de balompié mundial de no tiene jurisdicción sobre otros deportes de conjunto. Al defenderse publicando un boleto de juego enfocado en los New York Yankees, Villalpando se ampara en que apostar en las Grandes Ligas o en la NFL no infringe ninguna ley de pantalón largo en su profesión actual.

Mientras las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga de Expansión no demuestren que metió de dinero en un de balón de fútbol, el diez del Tepatitlán se mantendrá limpio ante las normas, aunque su nombre se vuelva a sumar un capítulo incómodo a su ya turbulento historial extracancha.

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