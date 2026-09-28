Estados Unidos pondrá a prueba sus drones de combate autónomos en un ejercicio a gran escala

La Fuerza Aérea de Estados Unidos prepara para diciembre la primera prueba a gran escala de sus nuevos drones de combate colaborativo. El ejercicio Emerald Flag reunirá a los FQ-42A Vengeance y FQ-44A Fury con cazas tripulados de cuarta y quinta generación para comprobar cómo encajan en una misión aérea realista, desde encontrar una amenaza hasta atacarla.

Drones de combate de la Fuerza Aérea se probarán en diciembre

La aviación militar estadounidense está a punto de pasar de las demostraciones controladas a un escenario mucho más exigente. Durante el ejercicio Emerald Flag, previsto para diciembre de 2026 en la Base Aérea de Eglin, la Fuerza Aérea desplegará sus dos plataformas de Collaborative Combat Aircraft, conocidas como CCA. Se trata de los FQ-42A Vengeance de General Atomics y los FQ-44A Fury de Anduril.

La cita será relevante porque supondrá el primer evento de empleo a gran escala con ambos modelos dentro de una misma fuerza aérea. No será un vuelo de exhibición ni una prueba aislada de autonomía. La intención es integrar los drones en una misión ofensiva contra amenazas aéreas junto con aeronaves tripuladas como los F-16, F-22 y F-35, en un entorno donde cada plataforma deberá compartir información y reaccionar dentro de una cadena de combate completa.

La Fuerza Aérea quiere comprobar si un grupo de pilotos y drones puede detectar, rastrear, identificar y atacar objetivos de forma coordinada sin convertir la operación en una pesadilla de comunicaciones, decisiones lentas o datos contradictorios. En combate aéreo moderno, detectar primero y entender qué ocurre antes que el rival vale muchísimo. Con estos drones, Estados Unidos busca extender los sensores y las armas de sus cazas más avanzados sin poner a un piloto dentro de cada aeronave que se acerca al peligro.

La prueba de diciembre incluirá la primera demostración en vivo de una cadena de destrucción completa para los CCA. En términos sencillos, el sistema tendrá que encontrar una amenaza, generar y compartir su trayectoria, determinar que se trata de un objetivo válido, asignar un medio de ataque y completar el enfrentamiento con autorización humana cuando corresponda.

No se trata de que los drones actúen por su cuenta como si fueran cazas autónomos de ciencia ficción. La idea es que trabajen como compañeros de combate con distintos niveles de autonomía, bajo reglas de misión definidas y dentro de una arquitectura de mando donde el ser humano conserva el control sobre las decisiones de uso de fuerza.

Cómo funcionarán los FQ-42A Vengeance y FQ-44A Fury

La Fuerza Aérea concibe sus CCA como multiplicadores de fuerza. Un F-35 o un F-22 puede llevar a su alrededor varios drones que amplíen el campo de visión, transporten misiles, sirvan de señuelo, recojan inteligencia o entren primero en zonas demasiado peligrosas para un avión con tripulación.

El concepto se pondrá a prueba paso a paso durante Emerald Flag.

Los cazas tripulados y los drones despegarán como parte de una fuerza aérea conjunta, no como elementos independientes. Los CCA emplearán sus sensores, enlaces de datos y sistemas de misión para localizar amenazas en un espacio aéreo disputado. La información detectada deberá circular entre el drone y los cazas, creando una imagen táctica compartida para que la formación conozca la posición y evolución de los objetivos. La fuerza tendrá que rastrear e identificar las aeronaves o amenazas simuladas antes de considerar una acción ofensiva. El piloto o el operador autorizado podrá asignar el ataque a la plataforma más conveniente, ya sea un caza tripulado o uno de los drones. El CCA seleccionado podrá lanzar armamento o apoyar el ataque con datos de puntería, reconocimiento, guerra electrónica o funciones de señuelo, siempre dentro de las reglas de enfrentamiento de la misión.

Ese flujo parece lógico sobre el papel, aunque su dificultad real está en la velocidad. Un combate aéreo puede cambiar en segundos. Un drone debe recibir información, procesarla, comunicarla de vuelta y mantener una conducta previsible para el piloto que lidera la formación. La autonomía útil no consiste solo en volar sin una persona a bordo. Debe ayudar al equipo a tomar mejores decisiones cuando la presión aumenta y las comunicaciones pueden verse afectadas.

En ese sentido, Emerald Flag servirá para medir la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas frente a un paquete agresor de fuerza roja. Los drones serán guiados dentro del ciclo sensor-atacante por sus líderes tripulados, un formato que busca validar el empleo táctico de estas plataformas en operaciones de contraataque aéreo ofensivo.

Capacidades del FQ-42A Vengeance y FQ-44A Fury

Aunque ambos pertenecen al programa CCA Increment 1, Vengeance y Fury no son idénticos. Cada diseño aporta una forma distinta de aumentar la masa, la capacidad de detección y la potencia de fuego de una formación aérea.

FQ-42A Vengeance Fabricante: General Atomics. Capacidades: Diseño modular para integrar sistemas de misión y software de autonomía con rapidez. Cuenta con una bodega interna de armamento y características enfocadas en reducir su detectabilidad y mejorar su supervivencia. Ya ha volado junto a cazas como el F-35 y el F-15E . Puede participar en misiones de rastreo, fusión de sensores, identificación y enfrentamiento de objetivos aéreos. Está pensado para labores de exploración, vigilancia, superioridad aérea, ataque aire-tierra y apoyo a operaciones colaborativas . Su arquitectura puede adaptarse a distintas cargas y perfiles de misión.

FQ-44A Fury Fabricante: Anduril. Capacidades: Drone a reacción con rendimiento cercano al de un caza. Utiliza una arquitectura de cargas de misión modulares y el sistema de autonomía Lattice. La variante de producción está diseñada con cuatro puntos externos para transportar hasta cuatro misiles AIM-120 AMRAAM . El demostrador ya ha volado con dos misiles y realizó un lanzamiento real de un AIM-120 contra un objetivo simulado. Está orientado al combate aire-aire y a las operaciones junto a cazas tripulados. También podría incorporar bombas guiadas y pods de cohetes de 70 milímetros para misiones aire-tierra. Puede ampliar la capacidad de detección de una formación aérea y actuar en tareas de reconocimiento, ataque y guerra electrónica.



El FQ-42A Vengeance destaca por su diseño orientado a la supervivencia y a la flexibilidad. General Atomics ha subrayado que su arquitectura modular permite incorporar sistemas de misión y software de autonomía con rapidez, algo crucial si la Fuerza Aérea necesita adaptar la aeronave a amenazas que evolucionan cada pocos meses. Su familia conceptual contempla variantes para vigilancia de larga duración, superioridad aire-aire y ataque aire-tierra.

También cuenta con una bodega interna de armas, un detalle importante porque reduce la exposición de las cargas externas y puede aportar ventajas en situaciones donde la discreción radar sea decisiva. El Vengeance ya ha realizado vuelos de formación con F-35 y F-15E como preparación para operaciones de control colaborativo entre una aeronave tripulada y otra no tripulada.

El FQ-44A Fury, por su parte, llega con una filosofía de rendimiento alto y producción a escala. Anduril presenta la plataforma como un vehículo aéreo autónomo de velocidad cercana a la de un caza, con cargas de misión modulares y su software Lattice como cerebro de autonomía.

Su misión inicial apunta con fuerza al combate aire-aire. El modelo de producción está planteado con cuatro puntos de anclaje externos para transportar cuatro AIM-120 AMRAAM, uno de los principales misiles aire-aire de medio y largo alcance de Estados Unidos. El demostrador actual dispone de dos soportes y ya cruzó una frontera especialmente relevante para el programa al lanzar un AIM-120 real durante una prueba desde Edwards Air Force Base.

Anduril también ha mostrado configuraciones con bombas guiadas y pods de cohetes de 70 mm, señal de que Fury puede evolucionar hacia perfiles de ataque contra objetivos terrestres. Eso no significa que todas esas opciones estén listas para un uso operativo inmediato, aunque sí revela el tipo de versatilidad que la compañía pretende ofrecer a la Fuerza Aérea.

Diciembre pondrá estas promesas frente a una pregunta clave. ¿Pueden los drones actuar como parte real de una formación de combate cuando hay varios cazas, objetivos móviles, enlaces de datos y decisiones críticas al mismo tiempo? Emerald Flag no resolverá por sí solo el futuro de la aviación de combate, aunque será la primera oportunidad para ver si los CCA empiezan a convertirse en compañeros de ala útiles y no solo en prototipos llamativos.

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