Los cazas de combate ya tienen un aliado sin piloto que dispara misiles por ellos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos acaba de marcar un antes y un después en la aviación militar. Por primera vez, un dron de combate colaborativo logró disparar con éxito un misil aire-aire real durante una prueba de fuego en vivo, algo que hasta hace poco solo parecía posible en las películas de ciencia ficción.

El protagonista de esta hazaña fue el YFQ-44A Fury, desarrollado por la empresa Anduril Industries, que ejecutó una prueba completa de disparo contra un objetivo simulado, más allá del alcance visual del operador. La prueba se llevó a cabo en la Base Edwards de la Fuerza Aérea, en pleno desierto de Mojave, California, y el arma utilizada fue un misil AIM-120 AMRAAM, uno de los proyectiles guiados por radar más usados por la aviación estadounidense. Según la propia Fuerza Aérea, este disparo representa el primer lanzamiento real de un misil aire-aire desde un Aeronave de Combate Colaborativo (CCA) en la historia del programa.

Por qué Estados Unidos está tan encima de este proyecto

Este no es un experimento cualquiera. El programa CCA forma parte de una apuesta estratégica enorme del Pentágono, que busca que los drones vuelen junto a cazas tripulados como el F-35 y el futuro F-47, actuando como una especie de compañeros de ala autónomos. La idea de fondo es simple pero poderosa, agregar potencia de fuego y capacidad de reconocimiento sin poner en riesgo a más pilotos humanos en cada misión.

El YFQ-44A Fury compite dentro del primer incremento del programa junto al Dark Merlin de General Atomics, y ambos diseños vienen acumulando hitos desde su primer vuelo en octubre de 2025. Todo el proceso arrancó con evaluaciones de transporte cautivo con misiles inertes, siguió con pruebas de vuelo controladas por sistemas de inteligencia artificial como Lattice de Anduril y Hivemind de Shield AI, y ahora llegó a la etapa más exigente, el disparo real.

El software Lattice fue clave en toda la operación, porque permitió que el dron ejecutara de forma autónoma la ingesta de datos del objetivo, la asignación de tareas por parte del operador y el lanzamiento final del misil, todo dentro de parámetros previamente definidos por un piloto humano.

La importancia de este hito para el futuro de la guerra aérea

Lo que hace tan relevante esta prueba es que valida el concepto completo de empleo autónomo de armamento, no solo la capacidad del dron para volar o transportar carga externa. El YFQ-44A llevó el AMRAAM montado en soportes bajo las alas, ya que la aeronave no cuenta con una bahía interna de armamento, y esa configuración externa venía siendo evaluada desde meses atrás para ajustar el desempeño aerodinámico y de seguridad.

El vicepresidente de Anduril, Mark Shushnar, fue claro al respecto, según explicó, esta prueba no se trató simplemente de una separación del misil de la aeronave, sino que demostró la capacidad real de golpear un objetivo condicional fuera del alcance visual. Esa distinción importa muchísimo porque separa un ensayo técnico de una demostración operativa con implicaciones tácticas reales.

Para Estados Unidos, este avance llega en un momento donde la competencia por dominar el aire del futuro se ha vuelto una prioridad absoluta. Contar con drones de combate capaces de disparar armamento letal de forma autónoma cambia por completo la ecuación de cómo se planean las misiones aéreas, cuántos pilotos humanos se necesitan y qué tan rápido se puede escalar una fuerza aérea en caso de conflicto. La siguiente fase natural del programa apunta a expandir estas capacidades hacia escenarios más complejos, con múltiples drones operando en enjambre junto a cazas tripulados, algo que hasta hace poco parecía todavía lejano y que ahora luce cada vez más cercano a convertirse en la nueva normalidad del combate aéreo moderno.

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