EE. UU. prepara un dron naval único capaz de disparar misiles hipersónicos

Estados Unidos se prepara para probar en 2027 un buque no tripulado de superficie capaz, al menos en teoría, de lanzar misiles hipersónicos desde mar abierto. Se trata del Marauder, una embarcación autónoma que rompe el molde de los drones navales actuales y que aspira a convertirse en la primera plataforma de su tipo armada con este tipo de armas extremas.

Un dron naval de 55 metros pensado para misiles hipersónicos

El proyecto gira en torno al Marauder, un buque autónomo de unos 55 metros de eslora desarrollado por la empresa estadounidense Saronic. No estamos ante una lancha pequeña sino ante un casco de tamaño medio que se acerca más a la silueta de un patrullero ligero que a la de los drones navales que solemos ver en titulares.

Saronic ha diseñado el Marauder como un MUSV o Medium Unmanned Surface Vessel, una categoría pensada para operar en mar abierto durante largos periodos sin tripulación a bordo. La idea es que pueda navegar de forma autónoma, con sensores y software de control propios, pero también integrarse en redes de mando de la Marina para recibir órdenes, compartir datos y actuar como un nodo más dentro del “enjambre” de plataformas de superficie.

Lo verdaderamente rompedor es la carga útil que se quiere montar sobre esta plataforma. La compañía Castelion planea integrar en el Marauder su sistema hipersónico Blackbeard, un arma experimental que busca llevar la velocidad extrema y el alcance estratégico al terreno de los drones navales. Según ambas empresas, estaríamos ante el primer intento de integrar un arma hipersónica en un buque autónomo de superficie, algo que lo convierte en una embarcación única en su categoría dentro del arsenal estadounidense.

En la práctica, esto significa que un navío sin tripulación podría llegar a zonas sensibles, permanecer en silencio, recibir coordenadas y lanzar un misil capaz de volar a velocidades hipersónicas, con muy poco margen de reacción para el adversario. Todo ello mientras reduce el riesgo para las tripulaciones humanas y abre la puerta a conceptos de operación mucho más agresivos en áreas donde hoy un buque tripulado sería demasiado vulnerable.

Cómo será la prueba de 2027 y qué papel juega la Marina

La gran cita está marcada en el calendario para 2027, año en el que Saronic y Castelion prevén realizar una demostración en el mar del sistema Blackbeard lanzado desde el Marauder. No hablamos de una simple simulación en laboratorio sino de un disparo real desde un dron de superficie navegando en aguas abiertas.

La Marina de Estados Unidos no es espectadora pasiva en esta historia. El servicio ya ha seleccionado a Saronic dentro de su iniciativa de “MUSV marketplace”, un programa con el que quiere evaluar diferentes plataformas no tripuladas de superficie y ver cuáles encajan mejor en sus planes a largo plazo. Según la información publicada, el Marauder será sometido a pruebas en el mar durante este verano y, si supera la evaluación, la empresa podría recibir financiación adicional y entrar en la lista de candidatos para futuros contratos de producción.

Esta campaña de pruebas es clave porque determinará hasta qué punto un buque autónomo de este tamaño puede operar con fiabilidad en escenarios reales, desde navegación y resistencia hasta integración de sensores y sistemas de armas. La Marina ya viene experimentando con lanzamientos de misiles hipersónicos desde plataformas tradicionales, incluidos destructores furtivos como el USS Zumwalt, pero llevar ese concepto a un dron naval multiplica las variables tecnológicas y tácticas.

Aunque el Marauder se presenta como capaz en teoría de disparar misiles hipersónicos del arsenal estadounidense, el proyecto se maneja como una demostración tecnológica. Es decir, el hecho de que pueda lanzar Blackbeard no implica que mañana veamos escuadras enteras de estos buques patrullando con misiles hipersónicos cargados, pero abre una puerta muy concreta dentro de la estrategia de modernización de la flota.

Por qué este buque marca un antes y un después en la guerra naval

Más allá de las especificaciones, lo potente del Marauder es el concepto. Un dron de superficie de 55 metros que navega sin tripulación y que aspira a lanzar misiles hipersónicos coloca a la guerra naval en una nueva casilla del tablero. Ya no se trata solo de reemplazar tareas rutinarias con robots sino de trasladar capacidades de ataque estratégico a plataformas autónomas que pueden asumir más riesgo y operar de forma más distribuida.

Este tipo de proyectos encajan con la tendencia de la Marina estadounidense a proliferar misiles hipersónicos a lo largo de la flota, desde grandes destructores hasta submarinos y, ahora, buques sin tripulación. Los misiles hipersónicos de ataque convencional, como los integrados en el programa Conventional Prompt Strike, están diseñados para viajar a velocidades de al menos Mach 5 y alcanzar objetivos a miles de kilómetros en muy poco tiempo. Integrar esa filosofía en una plataforma autónoma significa explorar una nueva combinación de arma y vehículo que no se había probado hasta ahora.

El resultado es una embarcación que no encaja en los moldes clásicos de “buque de guerra” o “dron ligero” y que, por eso mismo, se describe como un diseño único en su tipo dentro del ecosistema naval estadounidense. No sustituye a los grandes destructores ni a los submarinos de ataque, pero añade una pieza más a la lógica de flotas distribuidas, con más nodos, más autonomía y más opciones de ataque desde direcciones inesperadas.

Desde el punto de vista tecnológico, el Marauder también sirve como laboratorio flotante para sistemas de inteligencia artificial, navegación autónoma y fusión de datos, elementos que serán esenciales en la próxima generación de buques, tripulados o no. Y desde la óptica geopolítica, envía un mensaje muy claro a potencias como China y Rusia sobre la intención de Estados Unidos de empujar la combinación de IA, plataformas no tripuladas y misiles hipersónicos mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora.

Por todo esto, el buque que la Marina planea probar en 2027 no es solo otro dron con más sensores. Es una apuesta por llevar las armas más avanzadas del arsenal estadounidense a una plataforma autónoma y única en su especie, con el potencial de redefinir cómo se entiende el poder naval en la próxima década.

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