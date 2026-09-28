Intocable estrena “Cuando se haga de noche”

El poder de la memoria sostiene en la actualidad muchas emociones alrededor del mundo. La vida del planeta que habitamos posee una memoria histórica que refleja los errores que cometimos y los que estamos por cometer. Y en el caso de la familia, esta también puede ser sinónimo de amor.

Intocable ha hecho uso del dolor de la pérdida de un familiar amado para transformar el dolor. Mediante un comunicado de prensa, la agrupación lo explica perfectamente al decir que exploran esa poderosa dualidad en “Cuando se haga de noche”, el primer sencillo de su próximo álbum, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este tema tiene un significado mayor para la agrupación, específicamente para Ricardo Muñoz, su vocalista. El tema fue compuesto por Pablo Preciado Rojas y Adrián Navarro. Ambos abordaron las memorias y emociones de Muñoz, quien, tras la pérdida de sus padres, aprende a vivir con los recuerdos que perduran mucho después de decir adiós.

La canción refleja cómo el dolor del recuerdo hace que en ocasiones quieras olvidar y dejar atrás, pero después son esas memorias las que mantienen vivo el recuerdo que te permite avanzar y superar la ausencia.

La canción “Cuando se haga de noche” se ha convertido en un homenaje universal a todo lo que nuestros seres amados dejaron en nosotros. Sus enseñanzas, sus frases más memorables y sus mejores momentos. Este tema celebra la huella imborrable de quienes ya no están.

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