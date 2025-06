Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al de junio

Grupo Intocable en la arena Toyota

El grupo Intocable está celebrando sus 30 años de existencia con la gira Antología, que traerá a la Toyota Arena (4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario) este sábado 14 de junio. El grupo de Zapata, Texas, está promocionando también su disco “Modus Operandi”, que estrenó en 2024. Boletos desde $76. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Josi Cuen y Jorge Medina en el Intuit Dome

Josi Cuen y Jorge Medina (en la foto) traen su gira “Juntos: Así o más claro. Y que critiquen”, al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood). Los cantantes de banda unirán sus voces cuando interpreten los éxitos de ambos. Sábado 14 de junio a las 8 pm. Boletos desde $99. Informes ticketmaster.com.

Foto: EFE Crédito: EFE

Fonseca en el teatro Peacock

El cantante colombiano Fonseca traerá a la ciudad su gira “Tropicalia”, que pisará el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) por una noche. El artista interpretará los temas de su álbum más reciente, que también lleva por nombre “Tropicalia”. Domingo 15 de junio a las 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

The Exiles en The Broad

La cinta “The Exiles” (1961), que se exhibirá en el Oculus Hall de The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles), relata una noche en la vida de unos miembros de los pueblos originarios que viven en el distrito de Bunker Hill. Luego de la proyección habrá una charla con Édgar García, gerente general interino de El Pueblo de Los Angeles Historical Monument, y con Adam Piron, cineasta, autor y curador. Sábado 14 de junio a las 2:30 pm. Boletos $15. Informes thebroad.org.

Exhibición de autos en Rodeo Drive

Para celebrar su aniversario número 30, el Rodeo Drive Concours d’Elegance, que tendrá lugar en Rodeo Drive (a lo largo de Rodeo Dr., en Beverly Hills), presenta el evento Luxury in Motion, con la exhibición de autos súper raros, clásicos antiguos y exóticos. Domingo 15 de junio de 10 am a 4 pm. Evento gratuito. Informes rodeodrive-bh.com.

Foto: Cortesía

Música en el Cabrillo Marine Aquarium

La serie de música KCRW Summer Nights llegará al Cabrillo Marine Aquarium (3720 Stephen M White Dr., San Pedro), donde participan los DJs Chris Douridas y Dan Wilcox, ambos a cargo de programar música en esta estación de radio. Habrá comida y bebidas a la venta y entretenimiento para toda la familia. Viernes 13 de junio de 7 a 11 pm. Entrada libre. Informes kcrw.com.

Ozomatli en Grand Performances

La banda angelina Ozomatli cumple 30 años, y lo celebrará con el inicio de la temporada 39 de la serie Gran Performances, que tendrá lugar en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Participa el DJ Anthony Valadez. Sábado 14 de junio de 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Cine en One Colorado

La serie Movies Under the Stars presenta esta semana la cinta Wicked, que se proyectará en The Courtyard de One Colorado Old Pasadena (41 Hugus Aly, Pasadena). Los asistentes pueden llevar mantas para sentarse y comida. Los lugares se asignan conforme llegue la gente. Sábado de 8:30 a 11 pm. Evento gratuito. Informes onecolorado.com.

Foto: Archivo Crédito: Universal Pictures | Cortesía

Festival del gis en Pasadena

El Pasadena Chalk Festival que se efectuará en The Paseo (300 E. Colorado Blvd., Pasadena) mostrará 200 murales hechos con gis y más de 500 artistas. Habrá una subasta silenciosa, música de DJs, un jardín de cerveza y más. Sábado 14 y domingo 15 de junio de 10 am a 7 pm. Evento gratuito. Informes pasadenachalkfestival.org.

Foto: Cortesía Pasadena Chalk Festival

Exhibición en el Mercado La Paloma

La exhibición “Subvertisements: Using Ads & Logos for Protest & Solidarity”, del Center for the Study of Political Graphics, tiene lugar en el Mercado La Paloma (3655 S. Grand Ave., Los Angeles), y muestra una serie de carteles con mensajes subversivos de artistas como SA Bachman, Lalo Alcaraz y Winston Tseng. Termina el 11 de julio. Entrada libre. Informes politicalgraphics.org.

Foto: Cortesía del Center for the Study of Political Graphics Crédito: Grosby Group