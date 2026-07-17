Grupo Intocable consolida su éxito con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La agrupación mexicana Intocable cosechó un éxito más que sirve como prueba de su impacto en la escena musical internacional: recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El honor fue concedido durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado 16 de julio, en el Hollywood Boulevard de California. Además de los integrantes de la banda, se contó con la presencia del compositor mexicano Edgar Barrera y el presidente de Interscope Capitol Miami, Nir Seroussi.

Ricardo Javier Muñoz, vocalista de Intocable, fue el encargado de tomar el micrófono durante la ceremonia. El famoso aprovechó el espacio para agradecer a dios, a su familia, compañeros de banda, a los compositores que han formado parte de su historia y a “toda la gente que ahorita está perteneciendo a Intocable de alguna forma”.

“Hoy cumplimos un sueño que jamás imaginamos cuando comenzamos este camino. Este reconocimiento nos recordará por siempre que los sueños se cumplen cuando se caminan de la mano de quienes nunca dejan de creer en ti”, destacaron desde su perfil en Instagram.

Sobre este importante logro, el empresario musical Nir Seroussi destacó la amplia trayectoria de la agrupación y las barreras que la agrupación musical derribó con su propuesta musical.

“Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó (…) En ese momento la música mexicana tenía muchas reglas, Intocable las vio y dijo, no gracias”, comentó.

Asimismo, aseguró que Intocable sentó las bases para nuevos artistas dentro del género del regional mexicano y banda: “Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser”, destacó.

Por su parte, el compositor mexicano Edgar Barrera apuntó a que el legado de Intocable va más allá de la escena musical, pues durante su más de tres décadas de trayectoria han sido un referente cultural a nivel mundial.

“Los que crecimos en la frontera sabemos que ahí es donde se mezcla todo: el norteño con el pop, el inglés con el español. Es una identidad única, y esa mezcla empezó con Intocable”, precisó.

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