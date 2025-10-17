‘Estamos Todos’: Intocable alza la voz por los migrantes a través de un cortometraje

Con una trayectoria musical marcada por la innovación, la autenticidad y un profundo compromiso social, el grupo norteño Intocable presenta su más reciente proyecto audiovisual: ‘Estamos Todos’, un cortometraje que se convierte en un conmovedor homenaje a las experiencias migratorias que viven millones de familias en busca de un futuro mejor.

A través de esta obra, la agrupación no solo reafirma su lugar como ícono del regional mexicano, sino también como portavoz de una causa que trasciende géneros y fronteras.

Dirigido por Antonio Ramos y filmado en cuatro ciudades a lo largo de cinco días, el cortometraje entrelaza dos historias paralelas que reflejan la realidad de quienes se ven obligados a partir.

Una de las tramas sigue a una familia, interpretada por los actores mexicanos Christian Vázquez y Pau Gaitán, que debe reconstruir su vida desde cero tras años de lucha en un país que ya consideraban hogar. La segunda historia muestra a otra familia que enfrenta el dolor de separarse de su tierra natal en busca de nuevas oportunidades. Ambas narrativas están unidas por un mensaje universal: la esperanza, la unidad y la resiliencia de la comunidad migrante.

Más sobre el cortometraje

“Este videoclip es un viaje entre realidad y ficción: un espejo de quienes parten dejando todo atrás. Quise que cada imagen hablara de la nostalgia, pero también de la fuerza que nos une más allá de la frontera”, explicó Ramos, resaltando el objetivo del proyecto de sembrar esperanza y hacer visible una problemática que muchas veces es ignorada o malinterpretada.

La canción que da vida al cortometraje también lleva por nombre “Estamos Todos”, y surgió de un proceso creativo que priorizó la honestidad sobre lo comercial. “No buscábamos un éxito ni hacernos virales. Solo queríamos decir algo honesto, algo que hiciera preguntas”, comentó Ricky Muñoz, líder de Intocable.

El tema fue creado en colaboración con el compositor Pablo Preciado, quien logró poner en palabras el sentimiento colectivo de millones de migrantes: dolor, sacrificio, pero también fe y solidaridad.

Este proyecto no es una excepción en la carrera del grupo. Desde su fundación en Zapata, Texas, en 1994, Intocable ha sido una voz constante para la comunidad mexicoamericana y migrante, abordando sus vivencias a través de la música.

Canciones como ‘Mojado’, junto a Ricardo Arjona, y otras producciones recientes dedicadas a los migrantes mexicanos afectados por políticas migratorias agresivas, han consolidado su papel como defensores de los derechos humanos desde el escenario.

El estreno de “Estamos Todos” llega en un momento especialmente significativo, en medio de crecientes tensiones migratorias y cambios legislativos que impactan directamente a las comunidades latinas en Estados Unidos. En ese contexto, Intocable utiliza su plataforma no solo para entretener, sino para informar, cuestionar y construir puentes de empatía.

Un momento importante como banda

Además del cortometraje, el grupo celebra un capítulo histórico en su carrera de más de tres décadas. Intocable fue recientemente incluido en la Clase 2026 del Paseo de la Fama de Hollywood y continúa cosechando logros como el segundo grupo con más sencillos número uno en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard.

También se han convertido en el primer grupo norteño con una estación exclusiva en SiriusXM y han sido reconocidos entre los 20 artistas latinos más importantes del siglo XXI y los 75 mejores exponentes del regional mexicano de todos los tiempos.

Con “Estamos Todos”, Intocable no solo confirma su madurez artística, sino su firme compromiso con las historias que merecen ser contadas. En un mundo dividido por muros físicos e ideológicos, el grupo recuerda que la música tiene el poder de unir, sanar y dar voz a quienes muchas veces son silenciados.

Seguir leyendo: