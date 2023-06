Agenda de LA: Qué hacer en Los Angeles del 8 al 14 de junio

Música tejana y norteña

Intocable es uno de los grupos de música tejana y norteña más reconocidos de este género. En su ya larga trayectoria se cuentan éxitos como “Fuerte no soy”, “Sueña” y “Enséñame a olvidarte”. Ofrecerá dos conciertos en el City National Grove of Anaheim (2200 E. Katella Ave., Anaheim) como parte de su tour Evolución. Sábado 8 pm y domingo 7 pm. Boletos desde $53. Informes ticketmaster.com. Foto: Archivo

Presentación artística

Luego de un año de esfuerzo para alcanzar el Spotlight Grand Finale del Music Center, 14 jóvenes artistas de varias ciudades del sur de California presentarán sus piezas en público en el Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Esta competencia y programa de desarrollo de arte para adolescentes abarcan las categorías de ballet, danza, canto clásico y no clásico, jazz instrumental y música clásica. Hoy jueves 7 pm. Entrada gratis con reservacion. Informes musiccenter.org.

Jazz en el jardín

Todos los sábados, hasta el fin de semana de Labor Day, el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) realiza la serie Latin Sounds, en la que presenta a renombrados artistas que interpretan desde música indígena hasta sonidos de Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú y Los Angeles. En esta ocasión actúa la banda de música tropical, Son Mayor. Sábado 5 pm. Gratis. Informes lacma.org.

Arte de México y Alemania

Los artículos que integran Pressing Politics: Revolutionary Graphics from Mexico and Germany provienen principalmente de la colección del Los Angeles County Museum of Art; puntualiza el poder duradero de la imagen impresa y resalta las contribuciones de artistas mexicanos y alemanes a una iconografía global de gráficos políticos. En exhibición en la Charles White Elementary School (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles). Sábados 1 a 4 pm. Termina el 22 de julio. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Musical sobre Tina Turner

Tina—The Tina Turner Musical, es el inspirador viaje de una mujer que rompió las barreras y que se convirtió en la reina del rockanroll. El musical incluye los éxitos más reconocidos de una de las cantantes más taquilleras de todos los tiempos, y que además ganó doce premios Grammy. Fue además la solista que más vendió conciertos en la historia. A partir del martes y hasta el 9 de julio. Boletos desde $40. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Regresa Van Gogh

La exhibición Immersive Van Gogh regresará al Lighthouse ArtSpace Los Angeles (6400 Sunset Blvd., Los Angeles) para mostrarse por última vez antes de que sea reemplazada por Immersive Disney Animation, que iniciará el 23 de junio. La exhibición ha sido visitada por seis millones de personas e incluye una biografía sobre el pintor, así como la proyección de sus obras más icónicas. Termina el domingo. Boletos desde $30. Informes vangoghla.com.

Foto: Cortesía

Cine en el parque

La serie OC Parks Sunset Cinema lleva la pantalla grande a los parques regionales del condado de Orange. Incluye la proyección de 14 películas los viernes por la noche a partir de esta semana. Inicia con Thor: Love and Thunder en el Craig Regional Park (3300 State College Blvd., Fullerton). Hay un show previo a partir de las 6 pm; la función comienza a las 8 pm. Gratis. Informes ocparks.com.

Música clásica

Salastina, un ensamble de cámara, cierra su temporada 2022-23 con el arreglo de cámara que hizo Arnold Schoenberg en 1920 de Das Lied von der Erde (“The Song of the Earth”) de Mahler. Tendrá lugar en el Rothenberg Hall del Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino). Participan la mezzo soprano Clara Osowski y el tenor Thomas Cooley. Boletos desde $10. Informes salastina.org.

Show de pop

Melanie Martínez, que se hizo de fama luego de haber participado en la tercera temporada de The Voice, está de gira con su show Portals, también nombre de su más reciente álbum. Ofrecerá un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde tendrá como invitado a la también cantante Tanukichan. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $200. Informes ticketmaster.com.

Talleres en el museo

Los talleres de todo este mes del orgullo gay en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) estarán enfocados en historias de amor, pertenencia y encontrar tu lugar en el mundo. También participa en cada uno de ellos el Bob Baker Marionette Theater, que hará una presentación de 2:30 a 3:30 pm en el Sidney Poitier Grand Lobby del museo. El taller tendrá lugar en el Shirley Temple Education Studio. Sábado 12:30 pm. Gratis con el pago de boleto de entrada al museo; desde $15. Gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo