Exjugador de Chivas absuelto del delito de violación

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas y de otros equipos de la Liga MX como Pachuca, Tigres, Necaxa y FC Juárez, fue absuelto por una jueza especialista en violencia contra la mujer, del delito de violación por el cual fue acusado hace cinco años por una mujer durante una fiesta.

De acuerdo a la resolución legal, la impartidora justicia después de analizar las pruebas presentadas en el proceso de acusación contra el exjugador, decidió dejar sin ejecución dicha acusación, por lo cual Villalpando dejará atrás un asunto que le generó toda una serie de complicaciones profesionales y personales en los últimos cinco años.

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto del delito de violaciónhttps://t.co/Mc8TBmAqkd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2025

El nombre de Villalpando volvió a recobrar notoriedad por una disputa mediática y personal que sostiene con su excompañero en el Guadalajara, Antonio “Pollo” Briseño, con quien discutió en un entrenamiento enfrascándose con fuertes comentarios y ahora fue revivido después de que Briseño se coronó en el Toluca y Dieter concluyó su ciclo con FC Juárez.

Con el fallo finaliza uno de los casos más mediáticos en que estuvieron involucrados varios futbolistas que participaban en la Liga MX en ese entonces y derivado de un festejo en donde hubo bebidas alcohólicas y estuvieron conviviendo tanto la parte actora como la defensora.

La resolución judicial marca un antes y un después en la carrera del mediocampista, después de encarar un proceso que en los últimos cinco años afectó de sobremanera su carrera profesional al tener que asistir a comparecencias y soportar medidas cautelares, que a final de cuentas la autoridad comprobó que no existían suficientes elementos para acreditar la acción legal contra el futbolista.

La historia del caso

El asunto se refiere a octubre de 2020, cuando después de convivir y estar presente en una fiesta, fue acusado de abuso sexual contra una mujer que supuestamente se encontraba alcoholizada y que eso presuntamente aprovechó el futbolista para cometer el ilícito contra la citada persona.

Como consecuencia de esto, se abrió una investigación durante el pasado lustro hasta que después de tres días de juicio oral, finalmente una Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial del estado de Jalisco, decidió absolver al futbolista, declarándolo no culpable de los cargos penales que se le imputaban, al no acreditarse el delito conforme a derecho.

Villalpando ahora quedó libre de cualquier implicación legal, no obstante que el proceso no concluye aún, pues deberá formalizarse por escrito en los próximos días respetando los plazos establecidos por la ley.

El impacto mediático en forma negativa

Los jugadores que tuvieron muchos problemas a raíz de este problema en el 2020 fueron Villalpando, José Juan “Gallito” Vázquez, Jesús Eduardo López y Alexis Peña, quienes fueron implicados directamente en este asunto.

En octubre de 2020, el Club Guadalajara separó de manera definitiva al jugador Dieter Villalpando, después de que se iniciara un proceso legal en su contra. Según información que se divulgó en diversos medios, una mujer presentó una denunciahttps://t.co/uDxDq6OTuF — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) December 26, 2025

Cabe señalar que la Fiscalía de Jalisco tiene el derecho de apelar el fallo por escrito y pedir que se cita a nuevos testigos para que cambie la personalidad jurídica del citado futbolista que actualmente se encuentra sin equipo después de terminar su relación laboral con FC Juárez.

Seguir leyendo:

– El “Pollo” Briseño y Dieter Villalpando reviven añejo pleito que tuvieron en Chivas

– En la Liga MX se pelean por un delantero del fútbol brasileño

– Chivas cayó casa con FC Juárez 1-2 y se prenden las alarmas para Gabriel Milito





