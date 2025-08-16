Chivas cayó casa con FC Juárez 1-2 y se prenden las alarmas para Gabriel Milito

Las Chivas sumaron este sábado su tercera derrota en el torneo Apertura 2025 al caer 1-2 con FC Juárez y de esta forma prender las alarmas en el proyecto del técnico argentino Gabriel Milito que después del fracaso en la Leagues Cup, sigue navegando por aguas muy turbias en su proyecto.

Sin duda una derrota fuera del presupuesto por la diferencia de nivel de ambos equipos, pero al final de cuentas un resultado justo, por lo que paso en la cancha donde las variantes del técnico argentino en su formación después del tropiezo del domingo en casa del Santos Laguna 1-0.

Pero ahora el asunto fue más grave, pues se pensaba que con el ingreso de Alan Mozo y Erick Gutiérrez por Gilberto “Tiba” Sepúlveda y Efraín Álvarez, el asunto mejoraría en una mayor fuerza defensiva, pero al final, la falta de atención en la marca de los defensas echó a perder los planes del técnico argentino que intenta darle sentido al estilo del Guadalajara en el terreno de juego.

La realidad es que las cosas no le están saliendo como pensaba y con goles del colombiano Óscar Estupiñán e Ían Torres, pusieron en verdaderos aprietos al Guadalajara que con algunos cambios en la segunda mitad como el ingreso de Santiago Sandoval, Alan Pulido, Efraín Álvarez, Cade Cowell y Hugo Camberos, tuvieron mayor sensación de peligro, solo les alcanzó a recortar la desventaja con el gol de Santiago Sandoval.

La realidad es que Chivas amaga con despegar en su proyecto, pero al final solo en el partido contra Atlético San Luis en la fecha 3 pudieron transportarlo al terreno de juego para lograr su única victoria 4-3, mientras que contra León, Santos Laguna y ahora FC Juárez, las cosas no han caminado como desean y están metidos en un grave aprieto.

Chivas mucho dominio, pero poca efectividad

En los hechos del encuentro, Chivas podrá presumir de que son de los equipos que mayor de control asumen contra sus rivales, pero la realidad es que de nada sirvió, pues a la hora de la efectividad, FC Juárez con dos opciones claras de gol en el primer tiempo y en una de ellas lograron adelantarse en el marcador con un penal a los 44 minutos sobre Madson De Souza que el colombiano Óscar Estupiñán ejecutó a la perfección engañando al Tiba Rangel.

Esa anotación sentenció la suerte de las Chivas, pues en la segunda división FC Juárez los obligó a jugar a todo y nada, en donde fueron presa del contragolpe que en el minuto 55 Ían Torres a los 55 minutos tomó un balón adelante de mediocampo y se la llevó solo para meterse entre Luis Romo y Diego Campillo para quedar frente a Sepúlveda y fusilarlo a placer para el 0-2

Esto puso contra la pared al Guadalajara y los obligó a ponerse el puñal entre los dedos en los minutos finales, pero solo les alcanzó para que Santiago Sandoval lograra recortar el marcador a los 83 minutos, pero eso fue todo para dejar el marcador 1-2, en un resultado muy negativo para Chivas, pero sobre todo para el proyecto de Milito que está contra la pared en su proyecto y que en cualquier momento le pueden dar las gracias.

